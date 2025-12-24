HDP eski Milletvekili Leyla Zana'ya yönelik bazı taraftar gruplarının küfürlü tezahüratlar gündemde tartışılmaya devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşananlara tepki göstererek "Bir kadını, bir anneyi hedef alan böyle bir anlayış bu topraklara yakışmaz. Bu toprakların üzerinde Anadolu'da böyle bir şeyin yapılmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. İnancımıza da, kültürümüze de aykırıdır. Hele hele bir siyasetçiye, ülkedeki gelişen siyasi olaylar üzerinden bunu stadyumları bu anlamda kullanmaya çalışan bir anlayışa hiçbirimizin kapı aralamasının mümkün olmadığını ifade etmek isterim" ifadelerini kullanmıştı.

YANDAŞ YAZARDAN ÖZEL'E ÖVGÜ

Yandaş yazar Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşesinde CHP lideri Özel'e övgü dolu sözler yöneltti.

"Her satırına imzamı atıyorum" diyen Selvi şu satırları düştü:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanlışlarını eleştiriyor, doğrularını destekliyorum. Özgür Özel, Bursaspor taraftarlarının Leyla Zana aleyhinde yaptıkları çirkin tezahürata karşı çok esaslı bir tepki ortaya koydu.

“Bir kadını, bir anneyi hedef alan böyle bir anlayış bu topraklara yakışmaz. Bu toprakların üzerinde Anadolu’da böyle bir şeyin yapılmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. İnancımıza da kültürümüze de aykırıdır” dedi.

Her satırına imzamı atıyorum.

Leyla Zana ile zıt kutuplarda siyaset yapmalarına rağmen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Meral Akşener de benzer şekilde tepki gösterdiler.

Bunlar siyasette alkışlanacak davranışlar.

Peki Leyla Zana’ya yönelik çirkin tezahürata kim destek verdi? Bildiniz. Ümit Özdağ. Ülkemizin bölünmesi, kardeş kavgasının çıkması için Ümit Özdağ, bulduğu her fırsatı değerlendiriyor.

O yüzden diyorum Ümit Özdağ bu ülkenin milli güvenlik sorunudur.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Öte yandan Selvi'nin "imzamı atıyorum" ifadesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'a yönelik sözleri akıllara getirdi.

Buldan, çözüm sürecine ilişkin "Yeni bir aşamaya geçildi. İkinci aşamada yasal ve hukuki bir düzenlemeye ihtiyaç var, bu barış yasası olmalıdır" ifadelerini kullanmış, Bahçeli de "Pervin Hanım açıklıkla ifade ettiler, her cümlesine imzamı atıyorum" demişti.