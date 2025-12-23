Libya Genelkurmay Başkanı Mohamed Ali Al-Hadda ve beraberindeki heyeti taşıyan Dassault Falcon 50 tipi özel jet saat 20.10 civarında Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı. Jetle saat 20.52 civarında irtibat kesildi.

Uçağın Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde dağlık alana düştüğü ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad ile birlikte 5 kişilik ekibini taşıyan uçakta 1 kabin memuru ve 2 pilotun bulunduğu kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, uçağın düşmesinin ardından bölgede patlama sesinin duyulduğu öğrenildi.

LİBYA BAŞBAKANI HEYETİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİNİ AÇIKLADI

Libya Başbakanı Abdülhamid Muhammed el-Dibeybe düşen uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyetin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Büyük bir üzüntü ve derin bir kederle; Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Birinci Orgeneral Muhammed El-Haddad ve beraberindeki heyetin vefat haberini almış bulunmaktayız:

Kuvvet Komutanı Orgeneral El-Fituri Garbil, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı;

Tuğgeneral Mahmud El-Kutavi, Askeri Sanayi Kurumu Direktörü;

Profesör Muhammed El-Assavi Diyab, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Danışmanı;

Profesör Muhammed Ömer Ahmed Mahcub, Genelkurmay Medya Ofisi Fotoğrafçısı.

Bu trajik ve acı olay, heyetin Türkiye'nin başkenti Ankara’ya gerçekleştirdikleri resmi bir ziyaretten dönüşleri sırasında meydana gelmiştir.

Bu ağır kayıp; vatan, askeri kurum ve tüm halkımız için büyük bir acıdır. Ülkelerine sadakat ve özveriyle hizmet eden; disiplin, sorumluluk ve milli bağlılığın timsali olan yiğit evlatlarımızı kaybetmiş bulunuyoruz.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve silahlı kuvvetlerdeki çalışma arkadaşlarına en derin taziyelerimizi ve içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yüce Allah’tan onları engin rahmetiyle kuşatmasını, cennetin o geniş bahçelerine kabul etmesini; kederli ailelerine ve sevenlerine sabır ve metanet ihsan etmesini niyaz ediyoruz.

Şüphesiz biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz.

Güç ve kuvvet ancak Allah’tandır."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç düşen uçakla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Ankara Esenboğa Havalimanından havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan özel bir jet ile radar bağlantısının kesildiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.

Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

ENKAZA ULAŞILDI

Yerlikaya daha sonra yaptığı açıklamada Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın enkazına ulaşıldığını açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

YAŞAR GÜLER'İ ZİYARET ETMİŞTİ

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Al-Hadda, bugün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i ziyaret etmişti.

UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

Öte yandan, kaza nedeniyle Esenboğa Havalimanı'nda bir müddet iptal edilen uçuşlara yeniden izin verildiği öğrenildi.

LİBYA HEYET GÖNDERECEK

Libya Devlet Yüksek Konseyi İkinci Başkan Yardımcısı Hasan Habib, Ankara’dan Trablus’a giderken düşen ve Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad’ın da bulunduğu uçağa ilişkin soruşturmayı takip etmek üzere Libya’dan bir heyetin yarın Ankara’ya geleceğini, kazanın nedeninin teknik incelemelerle belirleneceğini açıkladı. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeyde de Türk makamlarıyla koordinasyonu sağlamak üzere Ankara'ya resmi bir heyet gönderilmesini emrettiğini bildirdi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan özel jetin Ankara’da düşmesine ilişkin, "Esenboğa Havalimanı’ndan kalktıktan sonra 20:33’te hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı acil durum bildirmiş ve acil iniş talebinde bulunmuştur. Acil iniş için alçalmaya başlayan uçak, saat 20.36’da radar ekranından kayboldu ve sonrasında uçakla irtibat kesildi" ifadelerini kullandı.

Burhanettin Duran, 23 Aralık 2025 tarihinde Libya Genelkurmay Başkanı Al Haddad ile maiyetindeki dört kişi ve üç mürettebatı taşıyan özel jetin saat 20.17’de Esenboğa Havalimanı’ndan havalandığını belirtti. Duran, "Esenboğa havalimanından kalktıktan sonra 20:33’te hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı acil durum bildirmiş ve acil iniş talebinde bulunmuştur" dedi.