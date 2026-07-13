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Ordu / Hanife Akça- Ali Yazan / Yeniçağ



2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu tarihi bir başarıya imza attı.

Okulun iki öğrencisi birden tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu. Eğitim dünyasının gözü, LGS'de çifte şampiyon çıkaran Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu'na çevrildi. Sınava damga vuran sekizinci sınıf öğrencileri Yağız Ali KÖKEN ve Burak KENESARI, zorlu maratonu sıfır hata ile tamamlayarak zirveye yerleşti.

ŞAMPİYONLARIN SIRRI: SİSTEMLİ ÇALIŞMA VE GÜÇLÜ DESTEK

Türkiye birinciliği koltuğuna oturan Yağız Ali KÖKEN ve Burak KENESARI, bu büyük başarının tesadüf olmadığını belirtti. Düzenli kitap okuma, öğretmenlerin rehberliğinde doğru kaynak takibi ve heyecan kontrolünün kendilerini zirveye taşıdığını ifade eden şampiyonlar, gelecek hedefleri için şimdiden büyük bir adım attıklarını söyledi.

Okul Yönetiminden Gurur Dolu AçıklamaTarihi başarı sonrası açıklama yapan okul yönetimi, elde edilen çifte birinciliğin büyük bir emeğin ürünü olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"2026 LGS'de büyük bir başarıya imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İki öğrencimiz birden 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı. Bu anlamlı başarı; öğrencilerimizin azmi, öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ve ailelerimizin sonsuz desteğiyle mümkün olmuştur. Emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, kıymetli velilerimizi ve bizlere bu gururu yaşatan öğrencilerimizi yürekten kutluyoruz. Birlikte emek verdik, birlikte başardık. Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu ailesi olarak geleceğe umutla yürümeye ve yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz."

EĞİTİM CAMİASINDA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Aynı okuldan iki öğrencinin birden Türkiye birincisi olması, ulusal düzeyde eğitim camiasında da büyük takdir topladı. Eğitim uzmanları, bu tür kitlesel başarıların okuldaki kurumsal disiplin ve öğretmen-öğrenci-aile iş birliğinin en güzel kanıtı olduğunu belirtiyor. Sınavın yıldızları olan Yağız Ali ve Burak, şimdi Türkiye'nin en prestijli liselerine yerleşmek için tercih yapmaya hazırlanıyor.