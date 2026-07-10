Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

LGS sonuçları bugün açıklandı. Adıyaman’daki Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Kerem Polat, 2026 LGS’de gösterdiği başarıyla ailesine ve okuluna büyük gurur yaşattı. 2023 yılında ağabeyi Ahmet Yiğit Polat’ın da aynı sınavda 500 tam puan alması, kardeşlerin başarısını daha da anlamlı hale getirdi.

HEDEFİ AĞABEYİ GİBİ İSTANBUL ERKEK LİSESİ

Anne ve babası eğitimci olan Kerem Polat, eğitim hayatına İstanbul Erkek Lisesi’nde devam etmek istediğini söyledi.

Başarısını düzenli çalışmaya borçlu olduğunu belirten Polat, sınav hazırlık sürecinde teknolojik cihazlardan uzak durduğunu ifade etti.

Kerem Polat, "Düzenli ders çalışmanın çok ders çalışmaktan daha önemli olduğunu söylemek istiyorum. Girdiğim MEB’in deneme sınavlarında bunu fark ettim. Özellikle düzenli ders çalışmanın daha çok faydasını gördüm. Teknolojik aletlerden uzak durmak gerekiyor. Sınava girecek arkadaşlara da bunu tavsiye edebilirim. Hedefim, ağabeyim gibi İstanbul Erkek Lisesi’ne gitmek. Galatasaray Lisesi’ni de düşünebilirim." dedi.

BABA POLAT: "ÇOK MUTLUYUZ VE GURURLUYUZ"

Kerem Polat’ın babası Coşkun Polat, iki çocuğunun da LGS’de elde ettiği başarıyla büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Coşkun Polat, "2023 yılında Ahmet oğlumuz 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmuştu. Bu yıl da Kerem aynı başarıyı gösterdi. Çok mutluyuz ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

OKUL MÜDÜRÜNDEN BAŞARI MESAJI

Türkiye Petrolleri Ortaokulu Müdürü Mehmet Ateş de Kerem Polat’ı tebrik ederek, başarının disiplinli çalışmanın sonucu olduğunu söyledi.

Ateş, öğrenciyi bilgisayarla ödüllendirdiklerini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı deneme sınavlarını çözerek, kitapları baştan sona okuyarak ve disiplinli çalışarak bu başarıyı elde etti." dedi.

Kerem Polat’ın LGS başarısı, Adıyaman’da büyük sevinç ve gururla karşılandı.