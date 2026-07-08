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Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) dikkat çeken bir düzenleme geldi.

10 Temmuz 2026’da açıklanacak LGS sonuçları öncesinde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan “nitelikli” ortaöğretim kurumlarının belirlenme sürecinde önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenleme ile birlikte liselerin nitelikli okul statüsünün belirlenmesinde izlenecek kriterler ve onay süreci yeniden şekillendirildi.

NİTELİKLİ LİSE KARARINDA SON SÖZ BAKAN’DA OLACAK

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni mevzuata göre, sınavla öğrenci kabul eden liselerin nitelikli okul statüsünü koruması veya yeni okulların bu kapsama alınması sürecindeki nihai onay yetkisi Milli Eğitim Bakanı’na verildi.

Böylece daha önce farklı aşamalardan geçen değerlendirme sürecinin son kararı doğrudan Bakanlık makamında olacak.

AKADEMİK BAŞARI ARTIK TEK KRİTER DEĞİL

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken noktalarından biri ise nitelikli lise belirleme kriterlerinde yapılan değişiklik oldu.

Önceki uygulamalarda öğrencilerin akademik başarıları önemli bir değerlendirme unsuru olurken, yeni sistemde bir okulun nitelikli lise olarak değerlendirilmesinde tek başına akademik başarı yeterli olmayacak.

Okullar artık daha geniş kapsamlı kriterlerle değerlendirilecek.

Bu kapsamda dikkate alınacak başlıklar arasında:

Uygulanan proje ve programların çeşitliliği, Kurumsal faaliyetler, Ulusal ve uluslararası sertifikalar, Resmi yarışmalara katılım oranları, Paydaşlarla yürütülen iş birliği çalışmaları yer alacak.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ YENİDEN DÜZENLENDİ

MEB’in yeni düzenlemesiyle birlikte nitelikli okulların belirlenmesine ilişkin takvim de değiştirildi.

Yeni sisteme göre süreç her yıl ocak ayında başlayacak. İl komisyonlarının yapacağı incelemelerin ardından değerlendirmeler tamamlanacak ve süreç nisan ayının sonunda Milli Eğitim Bakanı’nın onayıyla sonuçlandırılacak.

Yeni kararın, LGS tercih döneminde öğrenciler ve veliler açısından önemli sonuçlar doğurması bekleniyor.