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Kaynak: AA / DHA / İHA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde vatandaşlara sessizlik çağrısında bulundu. Sınava girecek milyonlarca öğrencinin geleceği açısından kritik öneme sahip olan sınav sırasında gürültüden kaçınılması gerektiğini belirten Palandöken, toplumun tüm kesimlerini duyarlı olmaya davet etti.

Yazılı açıklama yapan Palandöken, sınav saatlerinde öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesinin önem taşıdığını ifade etti.

"Sınav saatlerinde korna, davul ve zurna, belediye çalışmaları kapsamında kullanılan makineler gibi gürültü verici unsurların olmamasına özen gösterilmeli" diyen Palandöken, okul çevrelerinde bekleyen velilere de sakin olmaları çağrısında bulundu.

Palandöken, "Çocuklarını okul önlerinde bekleyen velilerimiz de heyecanlarına yenik düşmeden sakinliği korumalı ve öğrencilerimizin dikkatlerinin dağılmaması için gerekli hassasiyeti göstermeli" ifadelerini kullandı.

TRAFİK UYARISI: ERKEN YOLA ÇIKIN

Öğrencilerin sınav günü herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için trafik yoğunluğuna karşı önlem alınması gerektiğini belirten Palandöken, özellikle büyük şehirlerde yaşayan adaylara önemli tavsiyelerde bulundu.

Sınava girilecek okulun önceden görülmesinin faydalı olacağını ifade eden Palandöken, sınav sabahı erken saatlerde yola çıkılması gerektiğini söyledi. Özel araç yerine toplu taşımanın tercih edilmesinin ulaşım kaynaklı stresin önüne geçebileceğini belirten Palandöken, yerel yönetimlere de çağrıda bulundu.

TOPLU TAŞIMA SEFERLERİ ARTIRILMALI

Yerel yönetimlerin sınav günü toplu taşıma sefer sayılarını artırmasının hem öğrenciler hem de aileler açısından önemli kolaylık sağlayacağını vurgulayan Palandöken, sınav görevlilerinin de bu uygulamadan fayda göreceğini belirtti.

Gençlerin bu sınav için uzun süre emek verdiğini hatırlatan Palandöken, "Geleceğini şekillendirmek isteyen gençlerimiz bu önemli sınav için büyük emek verdi, gece gündüz çalıştı" dedi.

Açıklamasının sonunda tüm öğrencilere başarı dileklerini ileten Palandöken, sınava girecek gençlerin emeklerinin karşılığını almasını temenni etti.