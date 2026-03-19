Çetin geçen kışın ardından bazı bölgelerde hava sıcaklığı artmaya başladı. Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla Kars'ın Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünün çayırlık alanında görüntülendi.

Çayırlık alanda, karların erimesiyle oluşan sulak bölgelerde leyleklerin yanı sıra angut ve kız kuşu gibi göçmen kuşlar da yiyecek ararken objektife yansıdı.

Köy sakinlerinden Kerim Ekinci, kar yağışından sonra havaların ısınmaya başladığını belirterek, "Baharın müjdecisi leylekler gelmeye başladı. Yaban kuşları, angutlar artık gelip buralarda beslenmeye başladılar." dedi.

