Yeniçağ Gazetesi
19 Mart 2026 Perşembe
İstanbul
Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı

Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı: Türkiye’nin sırası herkesi şaşırttı

Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı. Finlandiya üst üste dokuzuncu kez dünyanın en mutlu ülkesi seçilirken son sırada yine Afganistan yer aldı. Sosyal destek, sağlık, özgürlük, cömertlik ve yolsuzluk gibi faktörler analiz edilirken Türkiye’nin sıralaması şaşırttı.

2026 Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı ve Finlandiya üst üste dokuzuncu kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Raporda 147 ülke, bireylerin yaşamlarını nasıl değerlendirdiğine göre sıralanırken Türkiye geçen yıl olduğu gibi 94’üncü sırada yer aldı. Veriler ağırlıklı olarak Gallup Dünya Anketi’nden alınırken, sosyal destek, sağlık, özgürlük, cömertlik ve yolsuzluk algısı gibi faktörler de analiz edildi.

Finlandiya, 10 üzerinden 7,8’lik ortalama yaşam değerlendirme puanı ile listenin zirvesinde yer alırken, İskandinav ülkeleri güçlü performansını sürdürdü: İzlanda 2., Danimarka 3., İsveç 5. ve Norveç 6. sırada yer aldı. Raporda, mutluluğun yalnızca ekonomik refah veya zenginlikle açıklanamayacağı, sosyal güven, güçlü kurumlar ve topluluk hissinin de belirleyici olduğu vurgulandı.

Bu yıl dikkat çeken yükselişler arasında Kosta Rika 4. sıraya çıkarak tarihin en yüksek derecesini elde etti. İsviçre yeniden ilk 10’a girerken, Kosova (16.), Slovenya (18.) ve Çekya (20.) gibi ülkeler, Orta ve Doğu Avrupa ile Batı Avrupa arasında mutluluk seviyelerinin yakınsamasına işaret etti. Listede çatışmalardan etkilenen Afganistan son sırada yer alırken, Sierra Leone ve Malawi de en düşük sıralarda yer aldı.

Raporda sosyal medyanın özellikle gençler üzerindeki etkisi öne çıktı. Araştırmalar, ölçülü kullanımın mutlulukla ilişkili olduğunu, yoğun kullanımın ise yaşam memnuniyetini düşürdüğünü gösteriyor. Rapor editörlerinden Jan-Emmanuel De Neve, “Küresel kanıtlar, sosyal medya kullanımı ile iyi oluşumuz arasındaki bağların büyük ölçüde hangi platformları kullandığımıza, kimlerin nasıl kullandığına ve ne kadar süreyle kullandığına bağlı olduğunu açıkça gösteriyor. Yoğun kullanım çok daha düşük iyi oluşla ilişkili ancak sosyal medyadan bilinçli olarak uzak duranlar da bazı olumlu etkileri kaçırıyor gibi görünüyor” dedi.

Bazı ülkeler gençlerin sosyal medya erişimini kısıtlama yoluna gidiyor. Avustralya geçtiğimiz yıl bu uygulamayı başlatırken, Yunanistan, Fransa, İspanya ve Portekiz gibi Avrupa ülkeleri de benzer adımları değerlendiriyor. Ancak uzmanlar, uzun vadeli etkilerin net olmadığını ve sosyal medyanın bazı bölgelerde olumlu etkiler gösterebileceğini belirtiyor

2026'nın En Mutlu 25 Ülkesi (İlk 25)

Finlandiya

İzlanda

Danimarka

Kosta Rika

İsveç

Norveç

Hollanda

İsrail

Lüksemburg

İsviçre

Yeni Zelanda

Meksika

İrlanda

Belçika

Avustralya

Kosova

Almanya

Slovenya

Avusturya

Çekya

Birleşik Arap Emirlikleri

Suudi Arabistan

Amerika Birleşik Devletleri

Polonya

Kanada

Kaynak: Haber Merkezi
