2026 Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı ve Finlandiya üst üste dokuzuncu kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Raporda 147 ülke, bireylerin yaşamlarını nasıl değerlendirdiğine göre sıralanırken Türkiye geçen yıl olduğu gibi 94’üncü sırada yer aldı. Veriler ağırlıklı olarak Gallup Dünya Anketi’nden alınırken, sosyal destek, sağlık, özgürlük, cömertlik ve yolsuzluk algısı gibi faktörler de analiz edildi.
Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı: Türkiye’nin sırası herkesi şaşırttı
Finlandiya, 10 üzerinden 7,8’lik ortalama yaşam değerlendirme puanı ile listenin zirvesinde yer alırken, İskandinav ülkeleri güçlü performansını sürdürdü: İzlanda 2., Danimarka 3., İsveç 5. ve Norveç 6. sırada yer aldı. Raporda, mutluluğun yalnızca ekonomik refah veya zenginlikle açıklanamayacağı, sosyal güven, güçlü kurumlar ve topluluk hissinin de belirleyici olduğu vurgulandı.
Bu yıl dikkat çeken yükselişler arasında Kosta Rika 4. sıraya çıkarak tarihin en yüksek derecesini elde etti. İsviçre yeniden ilk 10’a girerken, Kosova (16.), Slovenya (18.) ve Çekya (20.) gibi ülkeler, Orta ve Doğu Avrupa ile Batı Avrupa arasında mutluluk seviyelerinin yakınsamasına işaret etti. Listede çatışmalardan etkilenen Afganistan son sırada yer alırken, Sierra Leone ve Malawi de en düşük sıralarda yer aldı.
Raporda sosyal medyanın özellikle gençler üzerindeki etkisi öne çıktı. Araştırmalar, ölçülü kullanımın mutlulukla ilişkili olduğunu, yoğun kullanımın ise yaşam memnuniyetini düşürdüğünü gösteriyor. Rapor editörlerinden Jan-Emmanuel De Neve, “Küresel kanıtlar, sosyal medya kullanımı ile iyi oluşumuz arasındaki bağların büyük ölçüde hangi platformları kullandığımıza, kimlerin nasıl kullandığına ve ne kadar süreyle kullandığına bağlı olduğunu açıkça gösteriyor. Yoğun kullanım çok daha düşük iyi oluşla ilişkili ancak sosyal medyadan bilinçli olarak uzak duranlar da bazı olumlu etkileri kaçırıyor gibi görünüyor” dedi.
Bazı ülkeler gençlerin sosyal medya erişimini kısıtlama yoluna gidiyor. Avustralya geçtiğimiz yıl bu uygulamayı başlatırken, Yunanistan, Fransa, İspanya ve Portekiz gibi Avrupa ülkeleri de benzer adımları değerlendiriyor. Ancak uzmanlar, uzun vadeli etkilerin net olmadığını ve sosyal medyanın bazı bölgelerde olumlu etkiler gösterebileceğini belirtiyor
2026'nın En Mutlu 25 Ülkesi (İlk 25)
Finlandiya
İzlanda
Danimarka
Kosta Rika
İsveç
Norveç
Hollanda
İsrail
Lüksemburg
İsviçre
Yeni Zelanda
Meksika
İrlanda
Belçika
Avustralya
Kosova
Almanya
Slovenya
Avusturya
Çekya
Birleşik Arap Emirlikleri
Suudi Arabistan
Amerika Birleşik Devletleri
Polonya
Kanada