Bolu’da Köroğlu Dağları’nın eteklerinde yer alan 1700 rakımlı Sarıalan Yaylası, baharın habercisi çiğdem çiçekleriyle renklendi.

Geniş mera ve arazilerde açan çiçekler, doğaya canlılık kattı.

KAR VE ÇİÇEKLER BİR ARADA

Yaylada bazı bölgelerde henüz erimeyen kar örtüsü ile çiğdemlerin buluşması dikkat çekti. Mavi tonların hakim olduğu çiçekler, beyaz kar tabakasıyla kontrast oluşturdu.

Meraların içinden geçen kıvrımlı su yolları çevresinde yoğunlaşan çiğdemler, yeşil alanlarla birleşerek kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Bölge, doğaseverler için görsel zenginlik sundu.