Gazeteci Levent Gültekin, YouTube kanalındaki yayınında CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun pozisyonu ve son dönemde gündeme gelen "devlet aklı" söylemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gültekin, T24 yazarı Cansu Çamlıbel'in CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile yaptığı röportajın günün en çok tartışılan siyasi başlıklarından biri haline geldiğini söyledi.

Kuşoğlu'nun röportajında yer alan, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sadece Erdoğan üzerine inşa edilmiş vaziyette. Ondan başka hiç kimsenin bu rejimi, bu sistemi götürmesi mümkün değil. Dolayısıyla Erdoğan sonrasında Türkiye'yi bir kaos, karmaşa bekliyor. Onun için de o devlet aklı, bürokratik akıl bir şeyler yapmaya çalışıyor" sözlerine dikkat çeken Gültekin, asıl tartışmanın "devlet aklı" ifadesi üzerinden yürüdüğünü belirtti.

"DEVLET AKLI ADI ALTINDA YENİ BİR MODEL PAZARLANIYOR"

Bülent Kuşoğlu'nun geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını en güçlü savunan isimlerden biri olduğunu belirten Gültekin, son dönemde ortaya atılan "devlet aklı" söyleminin yeni bir siyasal düzenin hazırlığı olabileceğini öne sürdü.

Gültekin, "Bir süredir özellikle 'Terörsüz Türkiye' süreciyle beraber başlayan bir devlet aklı edebiyatı pazarlanıyor. Tek adam rejimini daha da kurumsallaştırmak, Erdoğan'ı kalıcı bir başkanlığa dönüştürmek için yeni bir hikâye anlatılıyor. O hikâyenin adı da devlet aklı" ifadelerini kullandı.

Yeni anayasa tartışmalarının da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini savunan Gültekin, "Bunun zemini hazırlanıyor. Bu beraberinde anayasa getirecektir. Bu beraberinde yepyeni bir yönetim modeli getirecektir" dedi.

"KILIÇDAROĞLU GİTMEYECEK"

CHP'deki yargı sürecine de değinen Gültekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevden ayrılmayacağını düşündüğünü söyledi.

"Kılıçdaroğlu gitmeyecek. Çok büyük ihtimalle mahkeme kongre yapılamayacağına hükmedecek ve o kongre yapılmayacak" diyen Gültekin, CHP içindeki mevcut mücadelenin hukuki süreç nedeniyle sonuçsuz kalabileceğini öne sürdü.

"KEMAL BEY'İ İKNA ETTİLER"

Gültekin, CHP'de yaşanan gelişmelerin daha geniş bir siyasi planın parçası olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Bey'i ikna ettiler, aldılar yanlarına. Çok büyük ihtimalle DEM'i de alacaklar yanlarına. Bahçeli'yi zaten almışlardı. Kalan muhalefeti tehditle, şantajla susturma yoluna gidecekler."

Türkiye'de önümüzdeki dönemde farklı bir yönetim modelinin gündeme gelebileceğini iddia eden Gültekin, bunun Azerbaycan ve Türkmenistan benzeri bir yapıya dönüşebileceğini öne sürdü.

"MANSUR YAVAŞ'I İÇERİ ATMAYA GEREK DUYMAYACAKLAR"

Yayınında en dikkat çeken değerlendirmelerden birini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üzerinden yapan Gültekin, yeni bir anayasal model kurulması halinde adaylık sisteminin değişebileceğini savundu.

İran'daki adaylık sistemini örnek gösteren Gültekin, şu ifadeleri kullandı:

"İran'da herkes istediği gibi Cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Yüksek istişare kurulu dedikleri devletin önemli bir kurumu var. O kurumun onay vermediği kimse aday olamıyor. Buna benzer bir yöntem mi yapacaklar? O zaman Mansur Yavaş'ı içeri atmaya gerek duymayacaklar."

Gültekin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konsey, bu kurul, bu yapı düşündü taşındı. Mansur Yavaş'ın ülke yönetebileceğine olan inancı yok. O yüzden aday olmasına izin çıkmadı diyecekler. Muhtemelen böyle bir yapı da kurabilirler."

"BİZİ YENİ BİR ATMOSFERE SOKACAKLAR"

Önümüzdeki dönemde "devlet aklı" söyleminin daha yoğun kullanılacağını öne süren Gültekin, bu söyleme karşı çıkanların hedef alınabileceğini savundu.

"Bizi önümüzdeki günlerde yepyeni bir atmosfere sokacaklar. Buna karşı çıkan herkesi de vatan haini ilan edecekler" diyen Gültekin, "Devlet aklıyla bize bir şey pazarlanacak. Buna karşı dikkatli olmak gerekiyor. Bu aslında bizim irademizi elimizden alma girişimidir" ifadelerini kullandı.

Gültekin, söz konusu değerlendirmelerinin kendi siyasi analizi olduğunu belirterek, önümüzdeki süreçte anayasa ve sistem tartışmalarının Türkiye gündeminin en önemli başlıklarından biri olacağını söyledi.