Kentle aynı adı taşıyan Leipzig Stadı, yarın İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile İspanyol ekibi Rayo Vallecano’nun karşılaşacağı final mücadelesine sahne olacak.

Johann Sebastian Bach gibi önemli sanatçıların izlerini taşıyan şehir, yaklaşık 600 bin nüfusuyla Dresden’in ardından Saksonya eyaletinin en büyük ikinci yerleşimi konumunda bulunuyor.

"Ihlamur ağaçlarının bulunduğu yerleşke" anlamına gelen Slav kökenli "Lipsk" kelimesinden türeyen Leipzig, adına yakışır şekilde çok fazla yeşil alana sahip bir kent.

Bach'ın uzun süre yaşadığı bu sanat şehri, Leipzig Üniversitesi'nin önemi dolayısıyla Avrupa'nın önde gelen eğitim merkezleri arasında da yer alıyor.

JOHANN SEBASTİAN BACH'IN İZLERİ

Leipzig'de 27 yıl (1723-1750) yaşam süren Johann Sebastian Bach, 19. yüzyıldan bu yana dünyanın en büyük bestecilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Şehirde haziran aylarında düzenlenen Bach Festivali, klasik müzikseverlerin ilgisini çekiyor. Festival sırasında müzikle iç içe yaşayan şehrin kilise, konser ve opera evleri ile tarihi binalarının salonları, festivalin doğal sahnelerine dönüşüyor.

Alman besteciler Robert Schumann, Richard Wagner ve Felix Mendelssohn Bartholdy, Leipzig'de yaşayan diğer önemli sanatçılar arasında bulunuyor.

GOETHE'NİN FAUST'U ŞEKİLLENDİRDİĞİ ŞEHİR

Alman edebiyatının en önemli yazarları arasında yer alan Johann Wolfgang von Goethe'nin eserleri, dünya edebiyatında önemli yere sahip.

Leipzig'de öğrencilik yıllarını geçiren Goethe'nin dünya klasikleri arasında önemli yer tutan Faust'taki olay örgüsü, bu şehirde geçiyor.

Şehirde, Almanya'nın en eski üniversitelerinden Leipzig Üniversitesi'nde hukuk okuyan Goethe'nin heykeli de yer alıyor.

LEİPZİG'DE FUTBOL

Almanya'nın en popüler spor branşı futbolda RB Leipzig, şehrin öne çıkan kulübü konumunda.

Enerji içeceği şirketi Red Bull'un girişimiyle 2009'da kurulan kulüp, yapılan yatırımlarla başarı basamaklarını kısa sürede başarıyla tırmandı.

Maçlarını Red Bull Arena'da (Leipzig Stadı) oynayan Leipzig, 2016-2017 sezonunda ilk kez Bundesliga'da mücadele etti. Henüz ilk yılında Bundesliga'nın iddialı takımlarından biri haline gelen Leipzig, son 10 sezonda 8 kez Avrupa kupalarında mücadele etti.

Bundesliga'yı bu sezon üçüncü sırada bitiren Leipzig, Almanya Kupası'nda 2, Almanya Süper Kupası'nda ise bir defa şampiyonluk yaşadı.