ABD-İsrail saldırılarında hasar gören Basra Körfezi’ndeki Lavan Adası’nda bulunan petrol rafinerisinin, 2 ay içinde savaş öncesi kapasitesinin yüzde 70-80’ine ulaşacağı bildirildi.

İran basınına göre, Petrol Bakan Yardımcısı ve İran Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi İcra Direktörü Muhammed Sadık Azimifer, saldırılarda zarar gören rafineriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Lavan Petrol Rafinerisi’nin 2 ay içerisinde eski kapasitesine büyük ölçüde ulaşacağını belirten Azimifer, tesisin yaklaşık 10 gün içinde yeniden faaliyete geçeceğini ifade etti.

Rafineri, İran ile ABD arasında varılan ateşkese rağmen 8 Nisan’da saldırıya uğramış ve tesiste patlama meydana gelmişti.

İran Ulusal Petrol Rafineri Şirketi tarafından yapılan açıklamada ise “Rafineri, düşmanlar tarafından alçakça bir saldırıya maruz kaldı” ifadelerine yer verilmişti.