Laiklik Meclisi’nin 2026’nın ocak ve şubat aylarına ilişkin “Laiklik İhlaller Raporu”yayımlandı.

Raporda; yargı, siyaset, eğitim ve akademi, kamu, medya-televizyon, savunma, Diyanet, belediyeler ve cemaat-tarikatların faaliyetlerinden hareketle iki ayda toplam 322 ihlal saptandı.

“LAİK CUMHURİYET’E YÖNELİK BASKI ARTIYOR”

Cumhuriyet’in haberine göre, raporların ortak değerlendirme metninde; “Laiklik ihlalleri; Cumhuriyet’in kuruluş ilkeleriyle hesaplaşma ve bunları gayri meşru ilan etme girişimleri ile emperyalizmin hedefleri doğrultusunda ülkemizi adeta bir sömürge konumuna düşüren yüzyıllar öncesinin ilkel yönetim biçimlerine açıkça yapılan atıflar, karşı devrim cephesinin hedefini ve geldiği aşamayı gözler önüne sermektedir. Cihatçı terör örgütleri ve tarikat-cemaat uzantısı vakıf ve derneklerle aynı dili kullanmaktan kaçınmayan siyasi iktidarın yanı sıra; kolluk ve yargının cezalandırma pratiği, laiklik ve Cumhuriyet’e sahip çıkan toplum kesimlerine gözdağı vermenin ötesine geçildiğinin göstergesidir” denildi.

“MEB KARŞI DEVRİM AYGITI HALİNE GETİRİLDİ”

Bu süreçte eğitimdeki gündeme ilişkin raporda; “Laik Cumhuriyet’e karşı Osmanlı devlet ve toplum düzeni propagandasının gerek siyasette, gerek eğitimden başlayarak bütün kamu kurumlarında bir temel politika olarak uygulandığı raporlarımızdaki verilerde açıkça görülmektedir. ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ ve ÇEDES projesinin ardından ‘Ramazan Genelgesi’ ile okul öncesinden başlayarak bütün eğitim kademelerini kapsayan ve laik-bilimsel eğitimi açıkça ortadan kaldırmayı hedefleyen uygulamalar Milli Eğitim Bakanlığı’nın, gelecek kuşakları hedef alan karşı devrim cephesinin aygıtı haline getirildiğini gözler önüne sermektedir” ifadeleri kullanıldı.

“MECLİS KARŞI DEVRİMLE UYUMLU”

İktidarın kamu kurumları aracılığıyla yürüttüğü karşı devrim işleyişi karşısında muhalefetin tutumununda değerlendirildiği metinde,“Cumhuriyet’in tasfiyesine dönük emperyalizm ile birebir bağlantılı laiklik karşıtı gerici işleyiş karşısında ana muhalefet başta olmak üzere, Meclis bileşiminin genel tutumu siyasi iktidarın karşı devrimci ‘yeni rejimiyle’ uyumlu bir tabloya işaret etmektedir. Bu tablo, giderek daha bütünlüklü ve tehlikeli bir biçimde yeni bir aşamaya geçen karşı devrim hamlesini durdurmanın ancak laikliğe ve Cumhuriyet’e sahip çıkan yurttaşların iradesiyle mümkün olacağını bir kez daha göstermektedir” denildi.

“IŞİD’İN FAALİYETLERİ ARTTI”

Raporlarda IŞİD terör örgütüne yönelik veriler dikkat çekti. Bu kapsamda raporlarda ocak ve şubat ayına ilişkin IŞİD’in Türkiye’deki faaliyetlerine yönelik şu verilere yer verildi:

9 Ocak’ta Samsun’da sosyal medya üzerinden cihatçı terör örgütü IŞİD’in propagandası yaptığı için gözaltına alınan şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı.

Çorum, Ordu, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Elâzığ, Mersin, Bursa, Düzce, Sakarya ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hazırlanan araştırma tutanaklarında yer alan bilgilere göre; IŞİD’lilere yurttaşlık ve kimlik verildiği ortaya çıktı. Bu kapsamda; IŞİD’in dağılma sürecinde Türkiye’ye gelen ve örgütün çatışma bölgelerinde aktif eylemlere katıldığı belirlenen üç IŞİD militanı aileleriyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı aldı. Çatışma bölgelerinde yer alan 19 IŞİD’linin ise il göç idarelerine kayıt yaptırarak yabancı kimlik numarası aldığı ve “uluslararası koruma” statüsünde bulunduğu belirlendi.

Yalova’daki cihatçı terör örgütü IŞİD saldırısına yönelik hazırlanan iddianame cihatçılara açılan alanları ortaya çıkardı. İddianamede, 24 kentte, “DAEŞ terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren” toplam 97 dernek, mescit ve medrese tespit edildi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye’nin IŞİD üyesi yurttaşları almayı kabul ettiğini duyurdu. Türkiye’nin Irak Büyükelçisi Anıl Bora İnan’ın da Irak merkezli bir gazeteye Türk yurttaşı IŞİD’lilerin sayısının 180’nin üzerinde olduğunu söylediği belirtildi.



İstanbul Arnavutköy Necip Fazıl Kısakürek İmam-Hatip Ortaokulu’nda erkek öğrencilere IŞİD ve Elkaide bağlantılı Halis Bayancuk’un (Ebu Hanzala) grubu “Tevhid ve Sünnet Cemaati”nin toplantılarında okutulan Selefi anlayışlı metin “Muvahhiddin Andı”nın okutturuldu.