Yeniçağ Gazetesi
29 Mart 2026 Pazar
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
İstanbul Kuyumcular Odası konumunuza göre altın fiyatlarını görebileceğiniz bir uygulama geliştirdi

İstanbul Kuyumcular Odasının (İKO) geliştirdiği uygulama ile vatandaşlar bulundukları konuma göre artık altın fiyatlarının ne kadar olduğunu görebiliyor.

Hava Demir Derleyen: Hava Demir
Haberi Paylaş
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), geliştirdiği Zerger App ile vatandaşların ve kuyumcuların altın fiyatlarını bulundukları konuma göre takip edebilmesini sağlıyor. Uygulama, altın ve mücevher alışverişinde rehberlik ederken, İKO’nun hizmetlerini de tek bir platformda topluyor.

1 9
İKO Başkanı Mustafa Atayık, yaptığı açıklamada, İKO'nun hayata geçirdiği Zerger App ile esnafın, kuyumcuların ve vatandaşların ulaşabileceği ticari, mali kurallarla ilgili bilgilerin hepsinin bir platformda toplandığını söyledi.

Zerger App sayesinde kullanıcılar, haritadaki konumlarına göre İKO üyesi kuyumculardaki altın alış-satış fiyatlarını görebiliyor. Ayrıca İKO Güvence Etiketi, GLT Sorgu, MYK-Ustalık Belgesi, Rehber ve Yakındaki Kuyumcular gibi birçok hizmet uygulama üzerinden erişilebiliyor.

2 9
İKO BAŞKANI ATAYIK’TAN AÇIKLAMA


İKO Başkanı Mustafa Atayık, uygulamanın hem esnaf hem de vatandaş için ticari ve mali bilgileri tek çatı altında topladığını belirtti. Atayık, özellikle e-ticarette İKO Güvence Etiketinin önemine dikkat çekerek, vatandaşların internet üzerinden altın alırken bunu talep etmesi gerektiğini söyledi.

3 9
'FİYATLAR ŞEHİR ŞEHİR İLÇE İLÇE BİLE DEĞİŞİR'

Fiyatların haritadaki konumla farklılık gösterebildiğini dile getiren Atayık, "Uygulamayı şimdi burada açarsanız Kapalıçarşı'nın fiyatlarını gösterecek. Biz her bölgeye yetkiler veriyoruz. O bölgenin yetkili temsilcisi fiyatları kendi bölgesine göre ayarlıyor. Fiyatlar şehir şehir, ilçe ilçe bile değişir." diye konuştu.

4 9
Uygulamanın Türkiye'nin her ilinde kullanabildiğini belirten Atayık '' Her bölgede hava durumu gibi nereye gitseler, yani Malatya'ya gitseler, Malatya'nın fiyatı, Mardin'e gitseler, Mardin'in fiyatı, İstanbul'un fiyatı, otomatik fiyatlar var. Bu fiyatları takip ederek güvenli bir şekilde kuyumcularımızla münakaşa etmeden alışveriş yapabilirler.'' şeklinde konuştu.

5 9
İKO Başkanı Atayık, uygulamanın içinde dijital satışlar için e-fatura hizmeti de bulunduğunu ifade ederek, gelecek yıl bütün işletmelerin e-faturaya geçebileceğini ve söz konusu bu hizmetin de bundan dolayı önemli olduğunu dile getirdi.

6 9
Uygulama ile İKO'ya üye olan kuyumcuların, mağazaların harita üzerinden takip edilebileceğini aktaran Atayık, "Örneğin kuyumculuk sektöründe iş arayanlar, iş vermek isteyenler, kiralık veya satılık işyeri gibi konuların hepsi bir arada Zerger App'te mevcut." ifadelerini kullandı.

7 9
Atayık, vatandaşların televizyonda gördüğü altın fiyatları ile kuyumcudaki fiyat farklılığının nedenine ilişkin, şunları anlattı:

8 9
"Özellikle haber kanalları has altın fiyatlarını alıyor. Yani işçilik maliyetini fiyatların üstüne koymuyor. Şu an gram altında ekran fiyatıyla çarşının, serbest piyasanın fiyatı arasında 300 lira, 400 liraya kadar farklar oluyor. Biz diyoruz ki bu vatandaşı yanıltıyor. Kuyumcuya gidince siz niye pahalı satıyorsunuz diye tartışmalar çıkıyor. Bunun önüne geçmek için haber kanallarına İKO fiyatı kullanın diye teklif ediyoruz."

9 9
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro