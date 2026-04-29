Araç satışında yeni dönem: Artık o şart aranmayacak
İkinci el araç ticaretiyle ilgili önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik” Resmi Gazete’de yayımlanarak 29 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.Derleyen: Züleyha Öncü
Yeni düzenlemeyle yetki belgesi alma şartları kolaylaştırılırken, başvuru ve güncelleme süreçleri de yeniden şekillendirildi.
Eğitim Şartı Artık Daha Esnek
Yönetmelikteki en dikkat çekici değişiklik, ikinci el araç ticareti yapacak kişiler için aranan eğitim şartında yapıldı.
Daha önce zorunlu olan lise mezuniyeti şartı kaldırılarak ilköğretim mezuniyeti yeterli hale getirildi. Bu değişiklikle birlikte sektörde faaliyet gösteren daha fazla esnafın yetki belgesi almasının önü açıldı.
Yetki Belgesinde Tadil ve Yenileme Ayrımı
Yeni düzenleme, yetki belgesi işlemlerinde de önemli bir ayrım getirdi:
İşletme adı dışındaki değişiklikler “tadil” kapsamında değerlendirilecek
Ticaret unvanı veya işletme adı değişirse belge tamamen yenilenecek
Bu ayrım sayesinde işlemlerin daha net ve hızlı yürütülmesi hedefleniyor.
Başvurular İçin 30 Gün Süre
Yönetmelikle birlikte işletmelere süre sınırı da getirildi.
Bilgi değişiklikleri için 30 gün içinde başvuru yapılması zorunlu olacak
İl müdürlükleri başvuruları en geç 10 gün içinde sonuçlandıracak
Bu adımın, bürokratik süreçleri hızlandırması bekleniyor.
Kayıt Dışılıkla Mücadele Hedefleniyor
Yeni düzenlemeyle motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışılığın azaltılması ve sektörün daha düzenli hale getirilmesi amaçlanıyor.
Yetki belgesi süreçlerinin kolaylaştırılmasıyla birlikte, hem esnafın sisteme dahil edilmesi hem de denetimlerin daha etkin yürütülmesi planlanıyor.