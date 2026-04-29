Yeniçağ Gazetesi
29 Nisan 2026 Çarşamba
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Araç satışında yeni dönem: Artık o şart aranmayacak

İkinci el araç ticaretiyle ilgili önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik” Resmi Gazete’de yayımlanarak 29 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Züleyha Öncü Derleyen: Züleyha Öncü
Haberi Paylaş
Araç satışında yeni dönem: Artık o şart aranmayacak - Resim: 1

İkinci el araç ticaretiyle ilgili önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik” Resmi Gazete’de yayımlanarak 29 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

1 7
Araç satışında yeni dönem: Artık o şart aranmayacak - Resim: 2

Yeni düzenlemeyle yetki belgesi alma şartları kolaylaştırılırken, başvuru ve güncelleme süreçleri de yeniden şekillendirildi.

2 7
Araç satışında yeni dönem: Artık o şart aranmayacak - Resim: 3

Eğitim Şartı Artık Daha Esnek

Yönetmelikteki en dikkat çekici değişiklik, ikinci el araç ticareti yapacak kişiler için aranan eğitim şartında yapıldı.

Daha önce zorunlu olan lise mezuniyeti şartı kaldırılarak ilköğretim mezuniyeti yeterli hale getirildi. Bu değişiklikle birlikte sektörde faaliyet gösteren daha fazla esnafın yetki belgesi almasının önü açıldı.

3 7
Araç satışında yeni dönem: Artık o şart aranmayacak - Resim: 4

Yetki Belgesinde Tadil ve Yenileme Ayrımı

Yeni düzenleme, yetki belgesi işlemlerinde de önemli bir ayrım getirdi:

İşletme adı dışındaki değişiklikler “tadil” kapsamında değerlendirilecek
Ticaret unvanı veya işletme adı değişirse belge tamamen yenilenecek
Bu ayrım sayesinde işlemlerin daha net ve hızlı yürütülmesi hedefleniyor.

4 7
Araç satışında yeni dönem: Artık o şart aranmayacak - Resim: 5

Başvurular İçin 30 Gün Süre

Yönetmelikle birlikte işletmelere süre sınırı da getirildi.

Bilgi değişiklikleri için 30 gün içinde başvuru yapılması zorunlu olacak

5 7
Araç satışında yeni dönem: Artık o şart aranmayacak - Resim: 6

İl müdürlükleri başvuruları en geç 10 gün içinde sonuçlandıracak
Bu adımın, bürokratik süreçleri hızlandırması bekleniyor.

6 7
Araç satışında yeni dönem: Artık o şart aranmayacak - Resim: 7

Kayıt Dışılıkla Mücadele Hedefleniyor

Yeni düzenlemeyle motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışılığın azaltılması ve sektörün daha düzenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Yetki belgesi süreçlerinin kolaylaştırılmasıyla birlikte, hem esnafın sisteme dahil edilmesi hem de denetimlerin daha etkin yürütülmesi planlanıyor.

7 7
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro