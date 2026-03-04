Kuveyt, Iraklı silahlı grupların 3 Mart’ta ülkeyi hedef aldığı saldırılar üzerine diplomatik girişimde bulundu. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın Kuveyt Maslahatgüzarı Zeyd Abbas Şenşul’u bakanlığa çağırarak protesto notası verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırıların Kuveyt’in egemenliğini ihlal ettiği ve uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

'IRAK GEREKLİ ADIMLARI ATMALI'

Açıklamada, saldırılar sonucu askerler ve siviller arasında can kayıpları yaşandığı belirtilerek, bu tür eylemlerin tekrarlanmaması için Irak yönetiminin gerekli adımları atmasının beklendiği ifade edildi. Kuveyt’in uluslararası hukuk çerçevesinde meşru müdafaa hakkına sahip olduğu da kaydedildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Suud el-Atvan, ülkeye yönelik bazı hava saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Engellenen saldırılarda yerleşim yerlerine şarapnel parçalarının düştüğü ve yaralanmaların olduğu bildirildi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened ise başkent Kuveyt’te bir yerleşim alanına düşen şarapnel nedeniyle 11 yaşındaki bir kız çocuğunun yaralandığını duyurdu.