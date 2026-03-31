Niğde’de 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında kutlanan 62. Kütüphane Haftası, Kale 100. Yıl Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen açılış programıyla başladı.

Programa Niğde Vali Yardımcısı Soner Divli, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Büyüksaraç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler, Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmail Tecimer STK temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, gezici kütüphane sergisinin açılışı gerçekleştirilerek katılımcılar sergiyi gezdi. Program kapsamında ayrıca video gösterimi sunulurken, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Soner Divli, kütüphanelerin bilgiye erişimi kolaylaştırmadaki rolüne dikkat çekerek, okuma kültürünün yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaptı. Yeşilay Niğde Şube Başkanı Hayri Yıldız ise öğrencilere internet bağımlılığı konusunda bilgi vererek bilinçli teknoloji kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Kütüphane Haftası kapsamında Niğde’de hafta boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceği bildirildi.