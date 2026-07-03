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Kaynak: İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile traktörün kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl-Tavşanlı kara yolunda bulunan Kayaarası köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.T. (70) yönetimindeki 43 HS 067 plakalı traktör ile M.M.K. (40) idaresindeki 43 ACC 643 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

ÇOCUK YOLCU DA YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle traktör sürücüsü İ.T., otomobil sürücüsü M.M.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan A.A.K. (11) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.