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Kaynak: İHA

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yer alan Hasanlar Barajı'nda, su ekosistemini korumak ve doğal yaşamın devamlılığını sağlamak amacıyla kapsamlı bir balıklandırma faaliyeti icra edildi. Çalışmalar dahilinde baraj gölüne 80 bin sazan balığı yavrusu salındı.

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe; İlçe Kaymakamı Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen katılım sağladı.

Baraj sularıyla buluşturulan 80 bin yavru balık vasıtasıyla bölgedeki su ürünleri potansiyelinin muhafaza edilmesi, tür çeşitliliğinin beslenmesi ve sürdürülebilir avcılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Söz konusu çalışmanın doğal çevreye önemli katkılar sunacağını vurgulayan yetkililer, gelecek kuşaklara daha zengin bir doğa bırakabilmek adına bu tür faaliyetlerin kesintisiz devam edeceğini bildirdi.