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Kuşadası / Şerif Akarçeşme / Yeniçağ



2026-2027 sezonunda Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Kuşadasıspor, sezon hazırlıkları kapsamında 1. Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi verecek Koçarlı Menderesspor ile karşı karşıya geldi.

Koçarlı Şehir Stadı’nda oynanan hazırlık karşılaşmasında siyah-beyazlı ekip, rakibini 5-1 mağlup ederek yeni sezon öncesinde umut verdi.

İLK YARI 1-0 SONA ERDİ

Karşılaşmaya kontrollü başlayan Kuşadasıspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda her iki takımın teknik heyeti de oyuncularının son durumunu görmek amacıyla çok sayıda değişiklik yaptı.

İkinci yarıda hücumdaki etkisini artıran siyah-beyazlı ekip, bulduğu gollerle farkı açarak sahadan 5-1’lik galibiyetle ayrıldı.

OSMAN AKTAR: “BU SONUÇ CAMİAMIZA UMUT VERDİ”

Kuşadasıspor Teknik Direktörü Osman Aktar, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Hazırlık döneminde oyuncularımızın ortaya koyduğu mücadele ve gelişim bizi mutlu ediyor. Bugün sahada iyi bir takım oyunu sergiledik ve bunu farklı bir galibiyetle taçlandırdık. Önümüzde eksiklerimizi gidermemiz gereken bir süreç var. Aynı ciddiyetle çalışarak lige en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu sonuç camiamıza umut verdi. Hedefimiz, sezon boyunca Kuşadasıspor’u en iyi şekilde temsil etmek.”

SİYAH-BEYAZLILAR GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR

Yeni sezon öncesinde hazırlık maçlarıyla takımın fiziksel ve taktiksel gelişimini sürdürmeyi hedefleyen Kuşadasıspor, aldığı farklı galibiyetle taraftarlarına umut verdi.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını sürdürerek 2026-2027 sezonuna en iyi şekilde başlamayı hedefliyor