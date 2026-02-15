Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde yer alan ve seneler boyunca "tarımsal niteliği korunması gereken alan" olarak bilinen arazi yapılaşmaya açıldı.

Evrensel'den Özer Akdemir'in haberine göre, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği plan değişikliğiyle, 442 ada 7-24 parseller turizm, ticaret ve sosyal tesis alanı olarak tanımlandı.

Kuşadası Kent Dayanışması, alınan karara karşı çıkarak, vatandaşları itiraz dilekçesi vermeye çağırdı. Plan sürecinde göze çarpan belirsizlikler olduğu ifade edilirken, 2024 yılının Aralık ayında Aydın Büyükşehir Meclisi'nde onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 2025 yılının Ekim ayında Kuşadası Meclisi'nde kabul görerek 28 Ocak 2026 tarihinde askıya alındı.

Fakat üst planlarda "Ticaret + Konut" olarak geçen alanın alt planlarda "Turizm + Ticaret" şeklinde belirtilmesi ve oranların netleştirilmemesi, denetim sorunlarını beraberinde getiriyor.

NÜFUS VE ALTYAPI HESAPLARI EKSİK

Öte yandan itiraz dilekçesinde, Mekânsal Planlar Yönetmeliği'ne aykırı olarak yeni nüfus projeksiyonlarının yapılmadığına dikkat çekiliyor. Okul, ulaşım, yeşil alan gibi altyapı ihtiyaçlarının göz ardı edilmesinin bilimsel planlama ilkelerine ters düştüğü ifade ediliyor.

Ayrıca Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün olumlu görüşünün detaylarının paylaşılmaması şeffaflık eleştirilerine yol açtı.

EKOLOJİK DENGEDE TEHLİKE SİNYALİ

Alanın yapılaşması, çevredeki tarım arazilerini baskılayarak doğal yapıyı bozabilir ve tarımsal üretimi riske atabileceği söyleniyor. Kent savunucuları, kamu yararı yerine ticari rantı ön plana çıkaran bu yaklaşımın çevresel tahribata neden olacağını savunuyor.

İTİRAZ ÇAĞRISI DEVAM EDİYOR

"Kuşadası hepimizin" diyen Kent Dayanışması, 1/1000 ölçekli plana karşı siyasi partiler, STK'lar ve vatandaşları Kuşadası Belediyesi'ne dilekçe vermeye davet etti. Askı süresi bitmeden (14 Şubat 2026 açıklamasına göre) katılımı artırarak kentin geleceğini korumayı hedefliyor.