Kaynak: İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece yarısı bir ikamette çıkan yangın, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Sokak üzerindeki araçların rastgele park edilmesi yüzünden itfaiye ekipleri alevlere zamanında müdahale edemedi.

Olay, sabaha karşı Camiatik Mahallesi Okurlar Sokak’ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir evde alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak sokakta gelişi güzel park edilen araçlar, itfaiye araçlarının geçişini engelledi ve ekiplerin olay yerine ulaşmasını geciktirdi.

Zamanla yarışan ekiplerin tüm çabalarına ve yoğun müdahalesine rağmen, alevlerin teslim aldığı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye görevlileri, yangının çevrede bulunan diğer binalara sıçramasını önlemek için uzun süre yoğun bir mesai harcadı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanıp yaşanmadığına dair henüz resmi bir bilgilendirme yapılmazken, yangının kesin çıkış nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.