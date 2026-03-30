Kuşadası / Şerif Akarçeşme / Yeniçağ



Kuşadası’nda polis ekiplerinin son dönemde artırdığı sıkı trafik denetimleri, motosiklet sürücülerinin davranışlarına olumlu yansıdı. Yapılan uygulamalar sonrası kask takmayan sürücü sayısında önemli ölçüde azalma gözlemlendi.



İlçe genelinde gerçekleştirilen kontrollerde, özellikle daha önce sıkça karşılaşılan kasksız sürüş ihlallerinin ciddi oranda gerilediği dikkat çekti. Trafikte artık kasklı sürücülerin daha fazla olduğu gözlemlenirken, bu durum hem güvenlik hem de trafik düzeni açısından olumlu karşılandı.



“DENETİMLER ETKİLİ OLDU”



Konuyla ilgili görüş bildiren bir motosiklet sürücüsü



“Önceden açıkçası kısa mesafelerde kask takmıyorduk. Ama son denetimlerden sonra daha dikkatli olmaya başladık. Ceza yazılması da caydırıcı oldu” dedi.



VATANDAŞ MEMNUN



Trafikteki değişimi fark eden vatandaşlar da uygulamalardan memnun olduklarını dile getirdi.

Bir vatandaş,

"Artık kask takan sürücü sayısı gözle görülür şekilde arttı. Bu hem kendi canları hem de trafik güvenliği için çok önemli” ifadelerini kullandı.



“KASK HAYAT KURTARIR” VURGUSU



Uzmanlar, motosiklet kazalarında kask kullanımının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, bu tür denetimlerin sürdürülmesi gerektiğini belirtiyor.



DENETİMLER DEVAM EDECEK



Emniyet yetkilileri ise trafik güvenliğini artırmaya yönelik uygulamaların aralıksız süreceğini vurgulayarak sürücülere kurallara uyma çağrısında bulundu. Kuşadası’nda alınan bu olumlu sonuç, sıkı denetimlerin trafik güvenliğinde ne kadar etkili olduğunu bir kez daha ortaya koydu.