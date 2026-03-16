İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş’in de aralarında bulunduğu 6 kişi, 13 Mart 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Yapı Kontrol Müdürü Burak Gündeş ve Kuşadası İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, “rüşvet almak” suçundan tutuklamaya sevk edildi. Şehir plancısı Meral Celep, Kuşadası eski Spor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ve iş insanı Hüseyin Kabasakal ise “rüşvet suçuna iştirak” suçundan tutuklamaya sevk edildi.

LEVENT GÜLTEKİN'İN VİDEOSU YENİDEN GÜNDEM OLDU

Yaşanan gelişmeler, geçtiğimiz sene Kuşadası Belediyesi ile ilgili ortaya atılan iddiaları tekrar gündeme getirdi. Kuşadası Belediyesi’ne bazı CHP’lilerin akrabalarını ve tanıdıklarını yerleştirdiğine dair iddialar öne sürülmüştü.

Gazeteci Levent Gültekin CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın yakınlarını CHP’li belediyelere doldurduğunu iddia etmişti. Tezcan,“CHP'li Bülent Tezcan 5 dönemdir milletvekili. O kadar bulunmaz bir Hint kumaşı ki, yerini kimseye bırakamayacak kadar önemli işler yapıyor siyasette 5 dönemdir.

'KIZINI, OĞLUNU, DAMADINI, CHP'Lİ BELEDİYEDE İŞE YERLEŞTİRİYOR'

Yetmiyor kızını, oğlunu, damadını bir CHP'li belediyede işe yerleştiriyor sonra bunu belediye başkanına soruyorlar ‘liyakatle aldık’ diyor. Kuşadası’nda liyakatle alabileceğin başka mimar mı yoktu? Sanki ben söylemesem duyulmayacak. Bunu Kuşadası’nda herkes biliyor zaten. Hiç mi utanmıyorsunuz ya? Biz karımızı kızımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu kazandığımız belediyelerde işe sokarız. CHP'li belediyeler tamamen CHP'li siyasetçilerin çocuklarına hizmet ediyor. CHP’li belediyeler CHP’li siyasetçilerin çocuklarını işe alınca başkalarına yer kalmıyor zaten” ifadelerini kullanmıştı.

'TEZCAN, AİLESİNİ VE AKRABALARINI KUŞADASI BELEDİYESİ'NE YERLEŞTİRDİ'

CHP’li Bülent Tezcan'ın, küçük kızı mimar Öykü Tezcan’ı ilçede Kuşadası Belediyesi İmar Müdürlüğü’ne getirdiği, damadını ise hukuk işlerinin merkezine yerleştirdiği iddia edildi.

Öte yandan, Tezcan’ın büyük kızı avukat Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Umut Yaşar’ın, belediyenin kadrolu avukatları olmalarına rağmen, tüm hukuki süreçlerini özel vekaletle yürüttükleri öne sürüldü.

CHP’li Bülent Tezcan’ın, basına yansıyan ve Kuşadası Belediyesi’ne aldırdığı iddia edilen tanıdıkları ve pozisyonları:

Süheyla Tezcan (eşi): Çankaya Belediyesi’nde memur

Öykü Tezcan (Kızı): Kuşadası Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde görevli.

Gökhan Tezcan (Yeğen): Kuşadası Belediyesi’nde Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde ofis personeli.

Bahar Tezcan (Yeğenin eşi): Kuşadası Belediyesi’nde güvercin masa puantaj sorumlusu.

Umut Yaşar (Damat): Kuşadası Belediyesi Avukatı - Kuşadasıspor Avukatı - Ömer Günel’in Şahsi avukatı.

Derya Tezcan (Yeğen): Kuşadası Belediyesi’nde Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde ofis personeli.

Bercis Ercins (Evrim Karakoz yeğeni): Kuşadası Belediyesi’nde basında çalışıyor.

Nihal Güler (Soğucak Meclis Üyesi): Çocukları, eşi ve kardeşinin eşi, Kuşadası Belediyesi’nde çalışıyor.

Fatoş Turan Çoktürk (CHP Aydın İl Başkanlığı yönetimi): Oğlu Caner Çoktürk Güvercin masa şefi, kızı Dilara Saydam, belediyedeki yapı kontrolde çalışıyor.

Siyami Sertaç Sesli (Ömer Günel’in kuzeni): Arya Yönetim Kurulu Üyesi (Kuşadası Belediyesi iştiraki)

Sinem Gürsesli (Ömer Günel’in yeğeni): Kuşadası Belediyesi’nde hüvercin masada çalışıyor

Dilan Süvari (Başkan yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari’nin yeğeni): Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nde çalışıyor

Erhan Ekinci (Başkan yardımcısı Oğuzhan Turan yeğeni): ARYA'da Kuşadası Belediyesi iştiraki

Müdür Özen Özkuslar (CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek’in yeğeni): ARYA'da Belediye iştiraki

Öte yandan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın, soyadı “Tezcan” olmayan 6 yeğeninin daha Kuşadası Belediyesi’nde çalıştığı iddia edilmişti.