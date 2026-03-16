İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada Sulh Ceza Hakimliği kararını açıkladı.

Savcılık makamı; Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yapı Kontrol Müdürü Burak Gündeş ve İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan'ı "rüşvet almak", Şehir Plancısı Meral Celep, Kuşadası eski Spor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ve iş insanı Hüseyin Kabasakal'ı ise "rüşvet suçuna iştirak" iddialarıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

ÖMER GÜNEL DAHİL 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakimlik kararıyla Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yapı Kontrol Müdürü Burak Gündeş, Şehir plancısı Meral Celep, eski Spor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ve iş insanı Hüseyin Kabasakal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ise savcılığın talebi doğrultusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.