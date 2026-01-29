Kuryelerin sürücü belgeleriyle ilgili flaş bir değişiklik gerçekleşti. SRC kurye mesleki yeterlilik belgesinde yaş sınırı tamamen değişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

SRC KURYE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ İLK KEZ TANIMLANDI

Bu belgenin gerçekleşmesiyle, motosiklet ve motorlu bisiklet (moped) kullanan kuryelerin kayıt altına alınması ve denetlenmesi hedefleniyor. Mesleki yeterlilik eğitimiyle bilgi ve tecrübelerinin artırılması, son dönemde artış gösteren kurye kazalarının azaltılması, hizmet kalitesi ile güvenin yükseltilmesi hedefleniyor.

YAŞ SINIRI YENİDEN DÜZENLENDİ

Sürücü yaş sınırı yeniden düzenlendi. Yönetmelikte 63 olan ancak fiilen 66 olarak uygulanan yaş sınırı 69'a geldi.