20 yılı aşkın deneyime sahip Axence tarafından geliştirilen ve dünya genelinde binlerce kurum tarafından kullanılan ödüllü platform, BT ekiplerinin artan operasyonel yükünü sadeleştirmeyi ve IT altyapılarını uçtan uca yönetilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Axence’in global büyüme stratejisi kapsamında nVision platformu bugün 30’a yakın dilde kullanılabiliyor. Türkçe desteğin eklenmesiyle birlikte, Türkiye’deki kurumlar da platformdan kendi dillerinde, çok daha hızlı ve verimli şekilde faydalanabiliyor.

Axence nVision; ağ izleme, IT envanter ve varlık yönetimi, HelpDesk ve uzaktan destek, veri güvenliği ve uç nokta kontrolü gibi BT operasyonlarının temel bileşenlerini tek bir platform altında birleştiriyor. 2024 yılında yapılan kullanıcı memnuniyeti araştırmasında, nVision’ın uzaktan destek ve HelpDesk modülü platformun en değerli özelliği olarak öne çıktı.

Gerçek zamanlı ağ izleme yetenekleri sayesinde nVision, altyapıdaki olası sorunları henüz kullanıcılar etkilenmeden önce tespit edebiliyor; veri güvenliği modülleriyle ise kurumların hem ofis içi hem de uzaktan çalışma ortamlarında kritik verilerini koruma altına almasına yardımcı oluyor.

Kanal Yöneticisi Jerzy Jusiega (Channel Manager) bu gelişmeyle ilgili “Türkiye, Axence için stratejik olarak çok önemli pazarlardan biri. nVision’ın Türkçe arayüzle sunulması, sadece bir yerelleşme adımı değil; Türkiye’deki kurumlara olan uzun vadeli bağlılığımızın bir göstergesi. Elcore ile kurduğumuz güçlü iş birliği sayesinde, Türkiye’de çok başarılı projelere imza atacağımıza ve kurumların IT operasyonlarını daha verimli, daha güvenli hale getireceğimize inanıyorum” dedi.

Axence çözümleri, Türkiye pazarında Elcore distribütörlüğünde, satış, danışmanlık ve teknik destek hizmetleriyle sunuluyor.