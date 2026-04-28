Kurumlar vergisi mükellefleri için beyanname dönemi devam ederken, 2025 hesap dönemine ilişkin beyannamelerin 30 Nisan’a kadar verilmesi gerekiyor. Aynı tarihe kadar vergi ödemelerinin de tamamlanması şart.
KİMLER BEYANNAME VERİYOR?
Beyanname verme yükümlülüğü;
Sermaye şirketleri
Kooperatifler
İktisadi kamu kuruluşları
Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
İş ortaklıklarını kapsıyor
Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler ise vergilerini, beyannamelerini verdikleri ayın sonuna kadar ödeyebiliyor.
ÖDEMELER DİJİTAL VE BANKALAR ÜZERİNDEN YAPILABİLİYOR
Mükellefler ödemelerini;
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi
Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulama
Anlaşmalı bankaların kart ve hesapları
İnternet ve mobil bankacılık
PTT şubeleri
üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.
BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGELER ÖNEMLİ
Beyannamelere bilanço, gelir tablosu ve işletme hesabı özetinin yanı sıra;
Kesinti yoluyla ödenen vergiler
Serbest bölge kazançları
AR-GE ve tasarım indirimleri
Teknogirişim ve teknokent destekleri
Yurt dışında ödenen vergiler
gibi bilgi ve belgelerin eksiksiz eklenmesi gerekiyor.
UYUMLU MÜKELLEFLERE YÜZDE 5 VERGİ İNDİRİMİ
Belirli şartları sağlayan mükellefler için önemli bir avantaj da bulunuyor. Finans ve bankacılık, sigorta ve emeklilik sektörleri dışında kalan ve yükümlülüklerini düzenli yerine getiren kurumlar, hesaplanan verginin yüzde 5’i kadar indirimden yararlanabiliyor.
Bu indirimden faydalanmak için son üç yıla ait vergilerin zamanında ödenmiş olması ve herhangi bir tarhiyat bulunmaması şartı aranıyor.