Kurumlar vergisi mükellefleri için beyanname dönemi devam ederken, 2025 hesap dönemine ilişkin beyannamelerin 30 Nisan’a kadar verilmesi gerekiyor. Aynı tarihe kadar vergi ödemelerinin de tamamlanması şart.

KİMLER BEYANNAME VERİYOR?

Beyanname verme yükümlülüğü;

Sermaye şirketleri

Kooperatifler

İktisadi kamu kuruluşları

Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler

İş ortaklıklarını kapsıyor

Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler ise vergilerini, beyannamelerini verdikleri ayın sonuna kadar ödeyebiliyor.

ÖDEMELER DİJİTAL VE BANKALAR ÜZERİNDEN YAPILABİLİYOR

Mükellefler ödemelerini;

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi

Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulama

Anlaşmalı bankaların kart ve hesapları

İnternet ve mobil bankacılık

PTT şubeleri

üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGELER ÖNEMLİ

Beyannamelere bilanço, gelir tablosu ve işletme hesabı özetinin yanı sıra;

Kesinti yoluyla ödenen vergiler

Serbest bölge kazançları

AR-GE ve tasarım indirimleri

Teknogirişim ve teknokent destekleri

Yurt dışında ödenen vergiler

gibi bilgi ve belgelerin eksiksiz eklenmesi gerekiyor.

UYUMLU MÜKELLEFLERE YÜZDE 5 VERGİ İNDİRİMİ

Belirli şartları sağlayan mükellefler için önemli bir avantaj da bulunuyor. Finans ve bankacılık, sigorta ve emeklilik sektörleri dışında kalan ve yükümlülüklerini düzenli yerine getiren kurumlar, hesaplanan verginin yüzde 5’i kadar indirimden yararlanabiliyor.

Bu indirimden faydalanmak için son üç yıla ait vergilerin zamanında ödenmiş olması ve herhangi bir tarhiyat bulunmaması şartı aranıyor.