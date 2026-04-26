Ekonomist Sefer Humar, TGRT Haber canlı yayınında milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete ara zam tartışmalarına son noktayı koydu.
Asgari ücretlinin rahatlayacağı tarihi açıkladı: Ekonomist Sefer Humar net konuştu
Ekonomist Sefer Humar, asgari ücrete ara zam yerine vergi düzenlemesi ve destekleri işaret etti. Kalıcı rahatlama için 2026 sonu, güçlü toparlanma için 2027 öncesine dikkat çekti.Derleyen: Hava Demir
Humar, ekonominin içinden geçtiği hassas dengede "zam" ve "enflasyon" arasındaki o ince çizgiyi değerlendirirken, doğrudan ücret artışı yerine masadaki "alternatif" planı işaret etti.
"Ara Zam mı, Vergi Düzenlemesi mi?"
Asgari ücret tartışmalarına iki yönlü bir perspektifle yaklaşan Sefer Humar, makroekonomik dengeler açısından bakıldığında yeni bir zammın enflasyonist baskıyı artırabileceğini savundu.
Ancak eriyen alım gücünün de bir gerçek olduğunu vurgulayan Humar, "Mevcut kayıplar göz ardı edilemez.
Ancak bu dengeyi sağlamak için sadece ücret artışına odaklanmak yerine, vergi düzenlemeleri ve doğrudan gelir destekleri çok daha dengeli bir çözüm olabilir," dedi.
"Zam Gelse Bile Etiketler İnmeyecek"
Enflasyonun düşmesinin fiyatların ucuzlaması anlamına gelmediğini hatırlatan Humar, asgari ücretliyi bekleyen "beklenti tuzağı" konusunda şu uyarıyı yaptı:
"Enflasyonun hızı yavaşlayacak, zamlar seyrelecek ama maalesef fiyatlar geri gelmeyecek. Bu yüzden sadece maaş artışına odaklanmak, fiyat artışlarını yeniden tetikleme riskini barındırıyor.''
Asgari Ücretli Ne Zaman Rahatlayacak?
Yüksek faiz ve krediye erişim zorluğunun üretici üzerindeki yüküne de değinen Humar, reel sektörün maliyetlerinin doğrudan çalışana yansıdığını belirtti.
Ekonomik rahatlama için 2026 yılının sonlarını işaret eden ünlü ekonomist, daha belirgin bir toparlanma ve alım gücü artışı için 2027 öncesinin zor olduğunu ifade ederek "temkinli olun" mesajı verdi.