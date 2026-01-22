Her bölümüyle sosyal medyada büyük ilgi gören Kuruluş Orhan, bu kez kadrosuna usta iki oyuncuyu kattı. Başarılı performanslarıyla tanınan Mustafa Üstündağ, dizide Karesi Beyliği’nin kudretli lideri Demirhan Han olarak izleyici karşısına çıktı.

Gözü pek ve savaşçı kimliğiyle dikkat çeken Demirhan Han, Karesi Beyliği’nin deniz gücünü yöneten, Bizans ve korsanların çekindiği bir lider olarak öne çıkıyor. Büyük idealleri ve sarsılmaz hırsları olan Demirhan Bey’in en büyük arzusu, Türkmen beylikleri arasında Karesi’yi zirveye taşımak. Bu hedef ise onu Orhan Bey ile kaçınılmaz bir hesaplaşmanın eşiğine getiriyor.

Kuracağı stratejik çıkar ilişkileri ve beklenmedik ittifaklarla Anadolu’daki dengeleri altüst etmeye hazırlanan Demirhan Han, Orhan Bey’in şimdiye kadar karşılaştığı en çetin rakiplerden biri olacak.

Demirhan Han’a dizide sağ kolu Umur eşlik ediyor. Umur karakterine ise başarılı oyuncu Gürkan Çolaker hayat veriyor.