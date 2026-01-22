Feyenoord - Sturm Graz | 20.45
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi sınavı: Günün karşılaşmaları
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa karşısına çıkıyor. İşte bugün oynanacak 7. hafta karşılaşmaları.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Fenerbahçe - Aston Villa | 20.45
PAOK - Real Betis | 20.45
V. Plzen - Porto | 20.45
Young Boys - Lyon | 20.45
Freiburg - M. Tel Aviv | 20.45
Bologna - Celtic | 20.45
Malmö - Kızılyıldız | 20.45
Brann - Midtjylland | 20.45
Roma - Stuttgart | 23.00
Rangers - Ludogorets | 23.00
Dinamo Zagreb - FCSB | 23.00
Salzburg - Basel | 23.00
Braga - Nottingham Forest | 23.00
Ferencvaros - Panathinaikos | 23.00
Nice - Go Ahead Eagles | 23.00
Celta Vigo - Lille | 23.00
Utrecht - Genk | 23.00
