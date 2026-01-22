Yeniçağ Gazetesi
22 Ocak 2026 Perşembe
İstanbul
E-Gazete
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi sınavı: Günün karşılaşmaları

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi sınavı: Günün karşılaşmaları

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa karşısına çıkıyor. İşte bugün oynanacak 7. hafta karşılaşmaları.

İbrahim Doğanoğlu
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi sınavı: Günün karşılaşmaları - Resim: 1

Feyenoord - Sturm Graz | 20.45

1 18
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi sınavı: Günün karşılaşmaları - Resim: 2

Fenerbahçe - Aston Villa | 20.45

2 18
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi sınavı: Günün karşılaşmaları - Resim: 3

PAOK - Real Betis | 20.45

3 18
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi sınavı: Günün karşılaşmaları - Resim: 4

V. Plzen - Porto | 20.45

4 18
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi sınavı: Günün karşılaşmaları - Resim: 5

Young Boys - Lyon | 20.45

5 18
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi sınavı: Günün karşılaşmaları - Resim: 6

Freiburg - M. Tel Aviv | 20.45

6 18
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi sınavı: Günün karşılaşmaları - Resim: 7

Bologna - Celtic | 20.45

7 18
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi sınavı: Günün karşılaşmaları - Resim: 8

Malmö - Kızılyıldız | 20.45

8 18
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi sınavı: Günün karşılaşmaları - Resim: 9

Brann - Midtjylland | 20.45

9 18
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi sınavı: Günün karşılaşmaları - Resim: 10

Roma - Stuttgart | 23.00

10 18
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi sınavı: Günün karşılaşmaları - Resim: 11

Rangers - Ludogorets | 23.00

11 18
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi sınavı: Günün karşılaşmaları - Resim: 12

Dinamo Zagreb - FCSB | 23.00

12 18
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi sınavı: Günün karşılaşmaları - Resim: 13

Salzburg - Basel | 23.00

13 18
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi sınavı: Günün karşılaşmaları - Resim: 14

Braga - Nottingham Forest | 23.00

14 18
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi sınavı: Günün karşılaşmaları - Resim: 15

Ferencvaros - Panathinaikos | 23.00

15 18
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi sınavı: Günün karşılaşmaları - Resim: 16

Nice - Go Ahead Eagles | 23.00

16 18
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi sınavı: Günün karşılaşmaları - Resim: 17

Celta Vigo - Lille | 23.00

17 18
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi sınavı: Günün karşılaşmaları - Resim: 18

Utrecht - Genk | 23.00

18 18
