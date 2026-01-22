Mücevher sektörünün ünlü ismi Naim Gençoğlu, 66 yaşında ikinci kez damat oldu.
Mücevher Kralı Naim Gençoğlu 66 yaşında damat oldu: Çocukları küskün, sosyete şaşkın…
Sektörün tanınmış isimlerinden ‘Mücevher Kralı’ olarak anılan Naim Gençoğlu, 30 yıllık evliliğini bitirip 35 yaşındaki üç çocuk annesi Burcu İlk ile ikinci kez nikâh kıydı. Çocukları babalarıyla bağlarını kopardı, ailede büyük şok yaşanıyor.
Sabah Gazetesi yazarı, konuya ilişkin detayları köşesinde şu ifadelerle aktardı:
“Evet, yanlış okumadınız... Dört yıl önce, uğruna 30 küsur yıllık eşi Özlem Gençoğlu'nu terk ettiği 35 yaşındaki, üç çocuklu emlakçı Burcu İlk ile ikinci kez nikah masasına oturdu.
Hatırlarsınız; 30 küsur yıl aynı yastığa baş koyduğu Özlem Gençoğlu'nun üç yıl boyunca Naim Bey'i bu sevdasından vazgeçirmek için uğraştığını yazmıştım. Ancak geçen yıl pes edince yasak aşk galip gelmiş ve anlaşmalı olarak boşanmışlardı.
Doğrusu benim gibi herkes; 34 yaşında bir oğlu, 32 yaşında bir kızı ve iki torunu olan Naim Bey'in yasak aşkını resmiyete dökebileceğine hiç ihtimal vermiyordu ama oldu...
Çok yakın birkaç dostunu davet eden çift, sade bir nikah töreni ile vuslata erdi.
Bu sürpriz izdivaç karşısında oğlu Umur Gençoğlu'nun da, kızı Senem Aknil'in de şaşkına döndüğünü ve babalarıyla bağlarını tamamen kopardıklarını, artık hiç konuşmadıklarını öğrendim.”
NAİM GENÇOĞLU KİMDİR?
Naim Gençoğlu, Türkiye'deki mücevher sektörünün tanınmış iş insanlarından biridir. Genellikle "mücevher kralı" veya "mücevherci" olarak anılır.1959 yılında İstanbul'da doğan Gençoğlu, iş hayatına 1974 yılında abisi İlyas Gençoğlu ile birlikte Kapalıçarşı'da dükkan açarak başladı.
Genç yaşta sektöre adım atan Naim Gençoğlu, kuyumculuk süreçlerini yakından öğrenerek 1983'te altın zincir üretimine yöneldi.
Daha sonra Mioro markasını kurdu (2003), ardından JİVAL markasının yönetiminde yer aldı ve Palladium Alışveriş Merkezi'nde mağaza açtı.
Gençoğlu Grup'un kurucularından olan Naim Gençoğlu, kardeşleriyle birlikte kuyumculuk ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren köklü bir aile şirketini yönetiyor.
Sektörde yenilikçi yaklaşımları ve uzun yıllara dayanan tecrübesiyle biliniyor.
Özel hayatında ise 2021'den itibaren başlayan ilişki nedeniyle gündeme geldi: 30 yılı aşkın evli olduğu eşi Özlem Gençoğlu'ndan 2024-2025 döneminde anlaşmalı olarak boşandı ve 35 yaşındaki emlakçı Burcu İlk ile 2026 başında ikinci evliliğini yaptı.
Bu evlilik, çocukları Umur Gençoğlu ve Senem Aknil ile arasının açılmasına yol açtı ve sosyete çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.