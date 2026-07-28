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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bulunan Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi ve Seyir Terası’nın su altyapısı güçlendiriliyor.

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından, Anı Evi'nin su ihtiyacını karşılamak, aynı zamanda çevresindeki yeşil alanların sulamasını daha verimli hale getirmek amacıyla 25 ton kapasiteli su deposu yerleştirildi.

Gerçekleştirilen çalışma ile Anı Evi'nin su ihtiyacı güvence altına alınırken aynı zamanda yeşil alanların düzenli sulanması sağlanarak alanın daha sağlıklı ve estetik şekilde korunmasına katkı sunulması hedefleniyor.