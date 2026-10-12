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Cumhuriyet tarihinin ilk asrındaki en büyük sorunun terör belası olduğunu ifade eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, sürecin ağır faturasını şu sözlerle özetledi:

"Yaklaşık 50 yılımızı alan terör meselesi, Türkiye'nin ayaklarına tam bir pranga olarak vurulmuş ve maalesef Türkiye'de on binlerce insanın ölmesine, binlerce evladımızın şehit olmasına ve en mütevazı rakamla 2 trilyon doların üstünde bir maliyete katlanmamıza vesile olmuştur. Geçmişte rahmetli Özal, Erbakan ve Ecevit gibi liderler büyük çaba sarf etti ancak dönemin iç ve dış mahfilleri ile FETÖ gibi yapılar bu süreci baltaladı."

"RAPOR KAPIYI ARALADI, YASA SONUNA KADAR AÇTI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer siyasi partilerin katkılarıyla sürecin başarıyla yönetildiğini öne süren Kurtulmuş, Meclis'teki tarihi uzlaşıyı hatırlatarak "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda 50 milletvekilinin 47'sinin oyuyla rapor kabul edildi. 10 Ağustos'ta TBMM'de çıkarılan yasa ise 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilerek Cumhuriyet tarihinde bir rekor kırdı. Rapor kapının aralanmasıydı, yasa ise kapının sonuna kadar açılmasıdır. Önümüzde barışın, kardeşliğin ve ortak kalkınmanın yeni kapısı açılmıştır." dedi.

3 TEMEL ADIM: SİLAHLARIN YAKILMASI, DEMOKRASİ VE EKONOMİK ATILIM

Önümüzdeki dönemin başarısının 3 temel adıma bağlı olduğunu belirten Kurtulmuş, birinci şartın silahların bütünüyle geride kalması ve yakılması olduğunu söyledi. İkinci adımın hukukun üstünlüğü ve demokratik gelişme olduğunu belirten TBMM Başkanı, üçüncü adımın ise ekonomik kalkınma olduğunu ifade etti.

GAZİANTEP-HALEP HATTI VE KALKINMA YOLU PROJESİ

Terörün bitmesiyle bölgesel sınır aşan sinerji koridorlarının hayata geçeceğini öne süren Numan Kurtulmuş, dev ulaşım projelerine dikkat çekerek "Gaziantep’in Halep’ten, Şam’dan ne farkı var? İnsan yapımız, kültürümüz ve mutfağımız bir. Şehirler üzerinden oluşturulacak sinerji koridoruyla yüksek bir zenginlik ortaya konacak. Irak'taki Basra Körfezi Fav Limanı'ndan Türkiye'ye gelen 1200 kilometrelik Kalkınma Yolu Projesi ve Şanlıurfa-Ovaköy arasındaki 320 kilometrelik hat sayesinde yeni İpek Yolu kurulacak. Terörün bitmesiyle savaş baronları kaybedecek, barış ekonomisinin kazanımları dünyaya örnek olacak." dedi.