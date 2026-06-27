Çevre Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kurşunlar havada uçuştu: Görenler sığınacak yer aradı: Şemdinli'de çatışma - Resim : 1

Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bir kişinin elindeki tabancayla rastgele ateş açtığı görüldü. Olay sırasında bir kadının da yaşadığı panik nedeniyle baygınlık geçirdiği belirtildi.

Kurşunlar havada uçuştu: Görenler sığınacak yer aradı: Şemdinli'de çatışma - Resim : 2

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kurşunlar havada uçuştu: Görenler sığınacak yer aradı: Şemdinli'de çatışma - Resim : 3