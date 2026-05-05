Küresel petrol stoklarının son yılların en düşük seviyelerine yaklaşması, enerji piyasalarında endişeleri artırırken, Goldman Sachs dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Banka, özellikle Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol akışındaki aksamaların stoklardaki düşüşü daha kritik hale getirdiğini belirtti.

Haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatları yaklaşık yüzde 6 yükseldi. İran’ın Hürmüz Boğazı’nda bazı gemileri hedef alması ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bir petrol limanında çıkan yangın, bölgedeki gerilimi artırdı.

ABD’de Donald Trump’ın deniz taşımacılığını korumak amacıyla donanmayı devreye sokma girişimi, dört hafta önce ilan edilen ateşkesten bu yana en ciddi gerilim başlıklarından biri olarak öne çıktı.

Goldman Sachs verilerine göre, küresel petrol stokları şu anda dünya talebinin 101 gününü karşılayabilecek seviyede bulunuyor. Ancak bu rakamın Mayıs ayı sonuna kadar 98 güne kadar gerileyebileceği tahmin ediliyor.

Banka, toplam stokların kısa vadede minimum operasyonel seviyelere düşmesinin beklenmediğini ifade ederken, stoklardaki hızlı erime ve bazı bölgelerde yaşanan arz kayıplarının endişe verici olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan, küresel ticari rafine ürün stoklarının da belirgin şekilde azaldığı görülüyor. ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından önce 50 günlük talep seviyesinde bulunan stoklar, şu anda 45 güne kadar gerilemiş durumda.

CNBC'e'ye konuşan analistler, mevcut düşüş hızının devam etmesi halinde yaz aylarında petrol fiyatlarında daha sert dalgalanmaların yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Piyasalarda arz sıkıntısına bağlı olarak fiyat baskısının artabileceği ifade ediliyor.

Goldman Sachs geçtiğimiz hafta, Ortadoğu kaynaklı arz kayıpları nedeniyle petrol fiyat öngörülerini yukarı yönlü revize etmişti. Buna göre banka yıl sonu Brent petrol tahminini 90 dolara çıkardı.