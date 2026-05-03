Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çevrim içi toplantıda, küresel petrol piyasasının mevcut görünümü ve gelecek projeksiyonları masaya yatırıldı. Toplantı sonucunda, piyasa beklentileriyle uyumlu olarak haziran ayı için üretim ayarlaması yapılması kararlaştırıldı.

GÖNÜLLÜ KESİNTİLERDE ESNEME

OPEC tarafından yapılan resmi açıklamada, Nisan 2023'te duyurulan günlük 1,65 milyon varillik "ek gönüllü üretim kesintileri" kapsamında bir düzenlemeye gidildiği belirtildi. Söz konusu 7 ülkenin, piyasadaki istikrarı destekleme taahhüdü doğrultusunda haziran ayı itibarıyla günlük 188 bin varillik bir üretim artışını hayata geçirecekleri kaydedildi.

"KARAR GERİ ÇEVRİLEBİLİR" ŞERHİ

OPEC+, piyasadaki belirsizliklere karşı temkinli duruşunu da koruyor. Açıklamada, alınan üretim artışı kararının sabit olmadığı; piyasa koşullarındaki olası bir bozulma veya talep değişikliği durumunda durdurulabileceği ya da tamamen geri çevrilebileceği özellikle vurgulandı.

Piyasa koşullarını ve üye ülkelerin üretim uyumlarını her ay düzenli olarak denetleyen grubun bir sonraki kritik toplantısı 7 Haziran'da gerçekleştirilecek. Bu toplantıda, yaz aylarındaki küresel talep öngörüleri ışığında yeni bir yol haritasının çizilmesi bekleniyor.