Fransa, Charles de Gaulle uçak gemisi grubunun Süveyş Kanalı’nı geçerek Kızıldeniz’e doğru ilerlediğini açıkladı. Açıklama Fransa Silahlı Kuvvetleri tarafından yapıldı.

Fransa ve İngiltere, 17 Nisan’da Paris’te, 51 ülke temsilcileri ile beraber Hürmüz Boğazı’nın ele alınması adına zirve düzenlemişti. Toplantının ardından İngiltere Başbaşanı Keir Starmer, Fransa ve İngiltere’nin, deniz yollarının güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için çok uluslu bir misyona öncülük edeceğini belirtmişti.

Starmer’ın açıklamasına göre bu adım, tamamen savunma odağıyla, seyrüsseferi güvence altına almak ve mayın temizleme operasyonlarını desteklemek için atıldı. Fransa'nın attığı adımın, bu misyon adına gerçekleştirildiği belirtildi.