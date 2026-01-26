Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Korucak köyünde yoğun kar yağışının ardından vatandaşlardan Yasin Bozdemir, 2 metreye ulaşan kar kalınlığını fırsata çevirerek çocuklara sürpriz yaptı.

İki katlı evinin bahçesinde kürek, mala ve çeşitli inşaat malzemeleriyle igluyu andıran kardan oyun grupları tasarladı. Bu yaratıcı oyun alanı, köy çocuklarının keyifli vakit geçirebileceği özel bir mekân haline geldi.





Köy Muhtarı Cumali Bozdemir, köyde daha önce böyle bir oyun grubunun bulunmadığını belirterek şunları söyledi: "Köyümüz Çelikhan'ın en uzak köylerinden biri. Rakımı çok yüksek, burada kar kalınlığı 2 metreyi buluyor. Köy halkı da kendi imkanlarıyla çocuklarının eğlenmesi için kardan oyun grubu yaptılar. Çocuklar, burada gönüllerince eğlenme fırsatı buluyor."

Oyun gruplarını bizzat tasarlayan Yasin Bozdemir ise duygularını şöyle ifade etti: "Çocukların yüzündeki tebessüm bizim için önemli. Onlar mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum."



Çocuklardan Kevser Değirmenci kar yağışından dolayı çok mutlu olduğunu, arkadaşlarıyla oyun grubunda eğlendiğini belirtirken, Ramazan Bozdemir de keyif aldığını söyleyerek oyun alanlarını oluşturan dayısına teşekkür etti.