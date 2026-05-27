Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki kurban kesim alanları ve çiftlikler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde ibadetlerini temiz ve güvenli bir ortamda gerçekleştirmek isteyen çok sayıda vatandaşın akınına uğradı.

ÇEVRE İL VE İLÇELERDEN YOĞUN TALEP

Sındırgı'nın eşsiz doğası ve temiz havasında, tamamen doğal şartlarda yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar bu bayramda da büyük rağbet gördü. Sunulan kapsamlı ve profesyonel hizmetler nedeniyle sadece Sındırgı genelinden değil, çevre il ve ilçelerden gelen pek çok vatandaş da aylar öncesinden rezervasyon yaptırarak bu çiftlikleri tercih etti.

VETERİNER KONTROLÜ VE HİJYENİK KESİM

Çiftlik işletmecileri, kurbanlık hayvanların yıl boyunca sağlıklı ortamlarda özenle yetiştirildiğini ifade etti. Vatandaşların öncelikli olarak veteriner kontrolü, hijyen standartları ve güvenilir kesim hizmeti nedeniyle çiftliklere yöneldiğini belirten üreticiler, bayram süresince en iyi hizmeti vermek adına tüm hazırlıkları eksiksiz tamamladıklarını dile getirdi.

"AİLECE HUZURLU BİR İBADET ORTAMI BULDUK"

Kurban ibadetini yerine getirmek üzere çiftliklere gelen aileler, sunulan organizasyondan duydukları memnuniyeti "Bayram namazımızı burada kıldık. Temiz, düzenli ve güvenilir bir ortam var. Kurbanımızı hazır şekilde teslim alıyoruz. Ailece rahat bir şekilde ibadetimizi yerine getiriyoruz" diyerek dile getirdi. Çocuklu ailelerin geniş ve kontrollü alanlar nedeniyle çiftlikleri tercih ettiği görülürken, vatandaşlar hem doğayla iç içe vakit geçirme hem de kurban ibadetini huzurlu ortamda yerine getirme fırsatı buldu. Üreticiler ise bayram boyunca vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek adına tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, Sındırgı'nın doğal ortamında yetişen kurbanlıkların her yıl daha fazla ilgi gördüğünü ifade etti.