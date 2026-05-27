Kıyamet alameti gibi: 2 buçuk saatlik yol 36 dakikaya düşecek

Antalya-Alanya Otoyolu Projesi kapsamında yapım çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Antalya ve Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap verecek otoyolun, bölgenin ekonomik ve sosyal hareketliliğine önemli katkı sağlayacağını belirten Bakan Uraloğlu, projenin hizmete alınmasıyla yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımının daha hızlı hale geleceğini ifade etti.