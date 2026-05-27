27 Mayıs 2026 Çarşamba
Memurlara müjde: Bayram üstüne bayram yapacaklar, 7 gün daha izin verildi

Kurban Bayramı nedeniyle 9 günlük resmi tatile çıkan memurlara 7 günlük ek tatil verildi. Ankara'da gerçekleşecek NATO Zirvesi, memurlara yaradı.

Aykut Metehan Aykut Metehan
Ankara’da NATO Zirvesi nedeniyle 9 ilçedeki kamu personeline 6-12 Temmuz haftasında idari izin verilecek. Zirve haftasında sınav, mezuniyet, konser ve şenlik gibi toplu etkinliklerin planlanmaması istendi.

Ankara’da 7-8 Temmuz 2026’da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi başkentte geniş güvenlik ve trafik tedbirleri devreye alınacak. Zirve haftasında 9 ilçedeki kamu personeline idari izin verilirken, sınav, mezuniyet, konser ve şenlik gibi toplu etkinliklerin planlanmaması istendi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından kamu kurumlarına gönderilen yazıya göre, NATO Zirvesi nedeniyle 6-12 Temmuz 2026 haftasında Ankara’daki bazı ilçelerde görev yapan kamu personeli idari izinli sayılacak. Kararın, kamu hizmetlerinin aksamaması ve güvenlik tedbirlerinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla alındığı belirtildi.

İDARİ İZİN VERİLEN İLÇELER

İdari izin kararı Ankara’nın 9 ilçesini kapsıyor.

Buna göre Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, 6-12 Temmuz haftasında idari izinli sayılacak.

Ancak izin tüm personeli kapsamayacak. NATO Zirvesi’nde doğrudan görevli olanlar, zirve sürecini etkileyebilecek kritik hizmet alanlarında çalışanlar ve zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için görevde kalması gereken personel idari izin dışında tutulacak.

KRİTİK HİZMETLER DEVAM EDECEK
Sağlık, güvenlik, ulaşım, altyapı, haberleşme, itfaiye, afet ve acil durum yönetimi gibi kesintisiz yürütülmesi gereken alanlarda hizmetlerin aksamaması için gerekli personel görevine devam edecek.

Bu alanlarda hangi personelin görev başında olacağına ilişkin uygulamanın Ankara Valiliği ve ilgili kurumlar tarafından netleştirilmesi bekleniyor.

ETKİNLİKLERE ZİRVE FRENİ
Zirve haftasında Ankara genelinde toplu etkinlikler için de önlem alınacak.

Resmi yazıya göre 6-12 Temmuz haftasında sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence ve kutlama programlarının planlanmaması istendi. Kararın, zirve nedeniyle kentte oluşabilecek yoğunluk ve güvenlik risklerinin önüne geçmek için alındığı belirtildi.

ANKARA’DA YOĞUN GÜVENLİK TRAFİĞİ
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026’da Ankara’da yapılacak. Zirve nedeniyle dünya liderleri ve heyetlerinin başkente gelmesi bekleniyor.

Bu nedenle başkentte özellikle resmi kurumların, geçiş güzergahlarının ve zirve programlarının yapılacağı bölgelerin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınacak.

Kamu personeline verilen idari izinle, hem şehir içi trafiğin rahatlatılması hem de zirve güvenliği için kurumların işleyişinin önceden planlanması hedefleniyor.

Kaynak: Diğer
