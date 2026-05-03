Kurban Bayramı tatili kaç gün, bayram tatili bu yıl 9 gün olacak mı sorusu, yaklaşan tatil öncesi planlarını şimdiden kurmak isteyen binlerce vatandaşın araştırdığı konu oldu.

2026 yılında arefe gününün Salı gününe gelmesi ve toplamda bayram tatilinin 4,5 gün sürecek olması dolayısıyla 9 gün beklentisi artmıştı.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala merak edilen soruların başında tatil 9 gün olacak mı?’ sorusu var. Bu yıl ilk kez Aydın’da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali açılışında gazetecilerle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy soruları yanıtladı.

Mynet'te yer alan habere göre; Nuri Ersoy, ‘Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu?’ sorusuna cevap verdi. Ersoy, kabineyi işaret ederek “9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur ama bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar” dedi.

Kurban Bayramı'nda dikkatler Kabine Toplantısına çevrildi. Yarın Kabine Toplantısı gerçekleşecek. Yarınki Kabinede gündemde yer alması bekleniyor.

