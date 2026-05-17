Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ramazan Bayramı'nda emeklilere toplamda 65 milyar liralık bir ödeme gerçekleştiren hükümet, bayram öncesi benzer büyüklükte ikramiyeyi de ödeyecek. Herhangi bir zam yapılmayan 4 bin lira Kurban Bayramı ikramiyeleriyle birlikte, bu yıl iki bayramda emeklinin cebine giren toplam tutar 130 milyar lirayı aşmış olacak.

Emeklilerin bayram alışverişlerini ve harcamalarını rahatça yapabilmeleri amacıyla planlanan ödeme takvimi, bağlı bulunulan sosyal güvenlik kurumuna ve maaş günlerine göre şu şekilde netleşti:

SSK (4A) KAPSAMINDAKİLER İÇİN ÖDEME GÜNLERİ

17 - 22 Mayıs tarihleri arasında maaş alanlar: İkramiyelerini normal maaş günlerinde hesaplarında görecek.

23 - 24 Mayıs tarihleri arasında maaş alanlar: 21 Mayıs'ta,

25 - 26 Mayıs tarihleri arasında maaş alanlar: 22 Mayıs'ta ikramiyelerini çekebilecek.

BAĞ-KUR (4B) KAPSAMINDAKİLER İÇİN ÖDEME GÜNLERİ

Normal maaş günü 25 - 26 Mayıs olanlar: 21 Mayıs'ta,

Normal maaş günü 27 - 28 Mayıs olanlar: 22 Mayıs'ta ödemelerini alacak.

EMEKLİ SANDIĞI (4C) KAPSAMINDAKİLER İÇİN ÖDEME GÜNÜ

Memur emeklilerinin bayram ikramiyeleri tek bir günde, yani 20 Mayıs'ta hesaplara topluca yatırılacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA HİSSE ORANINDA ÖDEME

Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de yararlanacak. Bu gruptaki vatandaşlara, yasal hisse payları oranında şu tutarlarda ödeme yapılacak:

%75 hissesi olanlara: 3.000 TL,

%50 hissesi olanlara: 2.000 TL,

%25 hissesi olanlara: 1.000 TL.