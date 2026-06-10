Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, kumar oynatarak haksız kazanç elde eden 4 kumarhanede 11 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kumarbazların şeytani planı çöktü: Ankara polisi 'pes' dedirten oyunu bozdu - Resim : 1

Operasyonda, iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 15 çeyrek altın, 197 bin 400 TL, 5 bin dolar ve çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi. Yakalanan kişilerden birinin 4 yıldır arandığı belirlenirken, iş yerlerinin güvenlik kameralarıyla izlendiği ve dışarıda gözcü bulundurulduğu tespit edildi.

Kumarbazların şeytani planı çöktü: Ankara polisi 'pes' dedirten oyunu bozdu - Resim : 2

Şüpheliler hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan işlem başlatıldı, kumar oynayan kişilere idari para cezası uygulandı.