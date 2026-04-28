Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen derbi, geçtiğimiz gün Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynandı.
Arsenal, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 3 yıldızı takibe aldı
Galatasaray – Fenerbahçe derbisi Avrupa devlerini de harekete geçirdi. Arsenal, üç Galatasaraylı yıldızı yakından takibe alırken, transfer için ilk temasın kurulması bekleniyor.İbrahim Doğanoğlu
RAMS Park’taki mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazanırken, karşılaşma Avrupa kulüplerinin de yakın takibindeydi. Birçok ekip, iki takımın oyuncularını yerinde izledi.
ÜÇ İSİM RADAR ALTINDA
Habere göre Berta, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz’ı yakından takip etti.
YÖNETİMLE TEMAS PLANI
Andrea Berta’nın iki gün daha İstanbul’da kalacağı ve bu süreçte Galatasaray yönetimiyle bir araya gelerek ilgilendiği oyuncuların transfer şartlarını soracağı ifade edildi.
OYUNCULARIN SEZON PERFORMANSI
Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 31 maçta 2386 dakika süre alırken 20 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.
Gabriel Sara, 42 maçta 2802 dakika sahada kaldı. 6 gol ve 5 asist üreten 26 yaşındaki orta saha, performansıyla Brezilya Milli Takımı’na davet edildi.
Barış Alper Yılmaz ise 47 maçta 3550 dakika süre aldı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu 12 gol atarken 15 asistlik katkı verdi.