Trabzon’a gelen Uluslararası öğrencilere rehberlik etmek amacıyla 2013 yılında kurulan Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği KULDER ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen “Türk Dünyası Günü” etkinliği Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’dan gelen uluslararası öğrencilerinin katılımıyla yapıldı.

Etkinlikte konuşan KULDER Başkanı Nurettin Kurt yaptığı açıklamada “Ortak tarihimizi, kadim kültürümüzü, Asya bozkırlarından yükselen ve köklerimizden gelen kardeşlik ve birlik ruhunu paylaştık. Bu özel günde, geçmişten gelen bağlarımızı geleceğe taşıyoruz, birlik ve dayanışma içinde, Türk Dünyası olarak el ele yürüyoruz.



Fatih Sultan Mehmet’in fetih ruhundan, Haydar Aliyev’in “Bir Millet iki Devlet” vizyonundan, Nursultan Nazarbayev’in Türk dünyası birliği idealinden, Manas’ın cesaretinden, Mahtumkulu Firaki’nin birlik çağrısından ilham alarak; Mekke’nin maneviyatını, Kudüs’ün direncini, Semerkand’ın ilmini, Buhara’nın hikmetini; Türkistan’ın irfanını,Konya’nın hoşgörüsünü, Bakü’nün dirilişini, kardeşlik ruhunu yüreğimizde taşıyarak; Hepinizi Türk dünyası gençleri adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Bugün burada sıradan bir program için değil, gönüllerimizi birleştiren büyük bir anlamın etrafında buluşmak için bir aradayız.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan’dan gelen üniversiteli arkadaşlarımızla aynı sahneyi, aynı heyecanı ve aynı geleceği paylaşıyoruz. Bizler farklı coğrafyalardan gelmiş, farklı şehirlerde büyümüş olabiliriz. Ama biz aynı kökün dalları, aynı tarihin çocukları, aynı yolun yolcularıyız.



Biz, büyük Türk milletinin evlatlarıyız. Bugün burada yükselen her ses, atılan her adım, sergilenen her performans bize tek bir gerçeği haykırıyor:

Biz birlikte güçlüyüz, biz birlikte geleceğiz, biz birlikte başaracağız.



Sevgili arkadaşlarım, bizler Trabzon’da sadece öğrenci değiliz. Bu programı hazırlayan KULDER Ailesinin sürekli bize söylediği gibi, bizler yarının mimarlarıyız. Yarının liderleriyiz, yarının umut taşıyan nesilleriyiz ve şunu çok iyi biliyoruz ki gelecek; bekleyenlerin değil, çok çalışanların, çok üretenlerin ve alın teri dökenlerin olacaktır.



O yüzden sevgili arkadaşlar; bizler için durmak yok, yorulmak yok, vazgeçmek yok. Bugün bu sahnede sergilediğimiz her performans, paylaştığımız her fikir, kurduğumuz her dostluk bunun en güzel kanıtıdır. Çalışacağız, gelişeceğiz, birbirimize destek olacak ve her zaman daha iyisini hedefleyeceğiz.



Kalplerimiz bir attığı sürece, yollarımız ayrı düşse bile biz hep aynı istikamete doğru yürüyeceğiz. Çünkü biz biriz, çünkü biz kardeşiz, çünkü biz birlikte güçlüyüz ve birlikte başaracağız.



Bu anlamlı programın gerçekleşmesinde emeği geçen KTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na, Sosyoloji kulübüne, Uluslararası öğrenci kulübüne ve her zaman öğrencilerin yanında olan, sadece bir dernek değil, aynı zamanda gönülleri birleştiren güçlü bir aile olan KULDER ailesine gönülden teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.