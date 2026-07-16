Spotify, platform içi etkileşimi kökten değiştiren yapay zeka destekli yeni sohbet asistanını beta olarak yayına aldı. Kullanıcıların hem sesli hem de yazılı komutlarla çalma listeleri oluşturmasını, müzik geçmişini analiz etmesini ve podcastler hakkında derinlemesine bilgi almasını sağlayan özellik, akıllı müzik rehberliği dönemini başlatıyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik platformu Spotify, yapay zeka teknolojilerini ekosistemine entegre etme yolunda dev bir adıma imza attı. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, mobil uygulamanın "Ana Sayfa" ve "Şimdi Çalıyor" ekranlarına yerleştirilen yeni yapay zeka sohbet asistanı, kullanıcıların platformla doğal bir dil kullanarak doğrudan iletişim kurmasına olanak tanıyor.

Kullanıcılar artık Spotify ile sadece sesli değil, ChatGPT benzeri yazılı bir sohbet arayüzü üzerinden de mesajlaşabiliyor. Bu akıllı sistem sayesinde kişiye özel müzik önerileri almak, anlık modlara göre dinamik çalma listeleri oluşturmak ve doğrudan komutlar vererek arayüzü yönetmek çok daha zahmetsiz bir hal alıyor.

ÇALMA LİSTELERİNİ ANLIK EMİRLERLE GÜNCELLİYOR

Sistem, kullanıcıların daha önce hiç keşfetmediği bağımsız sanatçıları ve müzik türlerini tespit edip önerme konusunda oldukça yetenekli. Sohbet esnasında oluşturulan bir çalma listesi, kullanıcının "Biraz daha hareketli şarkılar ekle" veya "Yabancı parçaları çıkar" gibi ek komutlarına göre anında ve gerçek zamanlı olarak güncellenebiliyor. Ayrıca kullanıcılar kendi geçmiş dinleme alışkanlıklarına dair analitik sorular sorarak, kişisel müzik zevklerinin haritasını yapay zeka yardımıyla çıkarabiliyor.

ŞARKILARIN HİKAYESİNİ VE ARKA PLANINI ANLATIYOR

Yapay zeka asistanının yetenekleri sadece basit bir şarkı listesi hazırlamakla da sınırlı kalmıyor. O an dinlenen parçanın arkasındaki ilham kaynağı, şarkının ait olduğu alt tür ve albümün çıkış tarihi gibi derinlemesine bilgileri kullanıcıyla paylaşabiliyor. Benzer tarza sahip alternatif sanatçı önerileri sunabilen akıllı asistan, podcast ve sesli kitap içeriklerinde geçen hikayeler, konuklar ya da ele alınan spesifik konular hakkında da detaylı özetler geçebiliyor.

Arayüz hakimiyetini de kolaylaştıran asistan, sadece yazarak veya konuşarak parçaları "Beğenilenler" listesine ekleme, çalma sırasını yeniden dizayn etme veya bir sanatçıyı doğrudan takibe alma gibi uygulama içi operasyonları tek bir komutla tamamlayabiliyor.

İLK ETAPTA SINIRLI BÖLGELERDE KULLANILABİLECEK

Spotify’ın büyük yankı uyandıran bu yeni yapay zeka sohbet özelliği, ilk aşamada beta olarak ve yalnızca İngilizce dil desteğiyle dijital pazara sunuldu. Yeni nesil akıllı asistandan şu an için sadece ABD, İrlanda ve İsveç'te ikamet eden, 18 yaş ve üzerindeki Spotify Premium aboneleri faydalanabiliyor. Özelliğin hem iOS hem de Android platformlarında kademeli olarak dağıtıldığı belirtilirken, ilerleyen süreçte diğer diller ve ülkeler için de aktif edilmesi planlanıyor.