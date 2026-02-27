Uzun soluklu korku markasının yeni halkası Scream 7, Kuzey Amerika’da 45–50 milyon dolar aralığında bir açılış hedefiyle yola çıkıyor. Bu rakam gerçekleşirse, seri tarihinin en güçlü başlangıcı olacak ve Paramount Pictures ile Spyglass Media Group’un bir dönem rafa kalktığı düşünülen markayı başarıyla dirilttiğini gösterecek.

Ancak bu dönüş sancısız olmadı. Oyuncu kadrosunda yaşanan ayrılıklar, yaratıcı ekipteki değişimler ve sosyal medya kaynaklı krizler, senaryonun baştan yazılmasına neden oldu. 2022 yapımı Scream ve 2023 tarihli Scream VI filmlerinin yıldızı Melissa Barrera, sosyal medya paylaşımları nedeniyle projeden çıkarıldı. Kısa süre sonra seride kız kardeşini canlandıran Jenna Ortega da, takvim çakışmalarını gerekçe göstererek yeni filmde yer almayacağını açıkladı. Ortega’nın yoğunluğu, özellikle Netflix’in hit dizisi Wednesday ile bağlantılıydı.

Yaşanan kriz sürecinde filmin ilk yönetmeni Christopher Landon projeden ayrıldı. Bunun üzerine yapımcılar rotayı serinin yaratıcı damarına çevirdi ve yönetmen koltuğunu, markanın mimarlarından Kevin Williamson’a teslim etti. Senaryo ise önceki iki filmde de imzası bulunan Guy Busick ile birlikte yeniden şekillendirildi. Ortega ve Barrera’nın ayrılığı sonrası hikâye, doğal olarak köklü bir revizyondan geçti. Bu yeniden yazım sürecinin yaklaşık 500 bin dolara mal olduğu konuşuluyor.

Serinin ikonik yüzü Neve Campbell, maaş anlaşmazlığı nedeniyle bir önceki filmde yer almamıştı. Ancak bu kez stüdyo, nostalji kartını güçlü oynamayı tercih etti. Campbell’ın dönüşü yaklaşık 7 milyon dolarlık bir anlaşmayla sağlandı. Serinin değişmeyen isimlerinden Courteney Cox da kadrodaki yerini koruyor.

Analistler, Campbell’ın dönüşünü, Jamie Lee Curtis’in Halloween serisi için taşıdığı anlamla kıyaslıyor: özellikle orijinal filmlerle büyüyen izleyici için güçlü bir nostalji unsuru.

Bütçe tarafında ise tablo daha maliyetli. Altıncı filmin 35 milyon dolarlık bütçesine karşılık, yedinci film yaklaşık 45 milyon dolara mal oldu. Enflasyon, prodüksiyon giderleri ve bir yıllık erteleme bu artışta etkili. Stüdyo temkinli bir şekilde 40 milyon dolar civarında açılış beklerken, bazı sektör tahminleri 50 milyon doların aşılabileceğini öngörüyor.

Tüm çalkantılara rağmen beklenti yükselmiş durumda. Hem nostalji etkisi hem de korku türünün kalıcı popülaritesi, serinin yeniden ivme kazanmasını sağlayabilir. Üstelik kulislerde sekizinci film için hazırlıkların başladığı konuşuluyor. Görünen o ki, Ghostface’in dehşet hikâyesi henüz sona ermiş değil.