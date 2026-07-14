3. Lig ekiplerinden Altay'da perşembe günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi belirsizlik devam ediyor.

Yatırımcı adayı Ahmet Nur Çebi ile yürütülen görüşmelerden sonuç alınamaması ve kulüpte başkan adayı çıkmaması üzerine siyah-beyazlı taraftarlar, kulübün efsane ismi Mustafa Denizli'ye çağrıda bulundu.

Krize sürüklenen Türk futbolunun köklü kulübünden Mustafa Denizli'ye çağrı - Resim : 1

'BÜYÜK ALTAY'IN BÜYÜK MUSTAFA'SI'

Sosyal medyada yapılan paylaşımda taraftarlar, Mustafa Denizli'ye seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Altay'ın Büyük Mustafa'sı olarak taşın altına gövdenizi koymaya davet ediyoruz."

Kulüp Başkanı Sinan Kanlı'nın istifa sinyali vermesi ve borcun yaklaşık 1 milyar TL'ye ulaşması, camiadaki endişeyi artırdı.

CAMİA DENİZLİ'DEN DESTEK BEKLİYOR

Altay tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Mustafa Denizli, 2021 yılında 38 yıl aradan sonra teknik direktör olarak döndüğü siyah-beyazlı ekibi play-off'tan Süper Lig'e taşımayı başarmıştı.

Altay'ın Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-2022 sezonunda ise Alsancak Stadı'nın adı Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak değiştirilmişti.

Krize sürüklenen Türk futbolunun köklü kulübünden Mustafa Denizli'ye çağrı - Resim : 2

MAHMUT ÖZGENER'E DE ÇAĞRI YAPILDI

Taraftarlar yalnızca Mustafa Denizli'ye değil, camianın önde gelen isimlerinden İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'e de kulübe sahip çıkması yönünde çağrıda bulundu.