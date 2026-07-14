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Kaynak: DHA

3. Lig ekiplerinden Altay'da perşembe günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi belirsizlik devam ediyor.

Yatırımcı adayı Ahmet Nur Çebi ile yürütülen görüşmelerden sonuç alınamaması ve kulüpte başkan adayı çıkmaması üzerine siyah-beyazlı taraftarlar, kulübün efsane ismi Mustafa Denizli'ye çağrıda bulundu.

'BÜYÜK ALTAY'IN BÜYÜK MUSTAFA'SI'

Sosyal medyada yapılan paylaşımda taraftarlar, Mustafa Denizli'ye seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Altay'ın Büyük Mustafa'sı olarak taşın altına gövdenizi koymaya davet ediyoruz."

Kulüp Başkanı Sinan Kanlı'nın istifa sinyali vermesi ve borcun yaklaşık 1 milyar TL'ye ulaşması, camiadaki endişeyi artırdı.

CAMİA DENİZLİ'DEN DESTEK BEKLİYOR

Altay tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Mustafa Denizli, 2021 yılında 38 yıl aradan sonra teknik direktör olarak döndüğü siyah-beyazlı ekibi play-off'tan Süper Lig'e taşımayı başarmıştı.

Altay'ın Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-2022 sezonunda ise Alsancak Stadı'nın adı Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak değiştirilmişti.

MAHMUT ÖZGENER'E DE ÇAĞRI YAPILDI

Taraftarlar yalnızca Mustafa Denizli'ye değil, camianın önde gelen isimlerinden İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'e de kulübe sahip çıkması yönünde çağrıda bulundu.